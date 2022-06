EL VICEPRESIDENTE DE BOLIVIA CON EL PONCHO DE SALTA

El Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca, sostuvo un importante encuentro con la colectividad boliviana, mismo que marca un referente en Argentina, porque desde hace 3 años, que no se recibía la visita del vicepresidente.

“Nuestro continente ha sido descuartizado por algunas banderas” dijo el vicepresidente Choquehuanca. “En el Abya Yala no había racismo, odio…llegaron con el colonialismo” remarcó el dirigente boliviano en su discurso en Lomas de Zamora, en Buenos Aires.



“Necesitamos sanar la Justicia, necesitamos sanar a la política, devolver la ética” dijo Choquehuanca, al explicar el continente originario, como a las dirigencias progresistas e insistir en la unión de los países en el Continente, en este sentido, el concepto del Qhapaq Ñan fue explicado por el vicepresidente boliviano.

“Nuestro continente ha sido descuartizado por algunas banderas nacionales, pero nosotros no hemos perdido nuestras raíces, nunca nos hemos olvidado de nuestro Abya Yala”, dijo Choquehuanca al iniciar la reunión.

El Vicepresidente manifestó que en el Abya Yala no había fronteras, no había odio, no había racismo, ya que el racismo, la división, el odio llega con el colonialismo, que nos divide y descuartiza nuestro continente y hace un saqueo de nuestros recursos.

Sin embargo, hace muchos años atrás que en Latinoamérica se ha ido dando un cambio, en el que “presidentes como Kirchner, como Lula, como Evo Morales, como el comandante Chávez han decidido nuevamente construir la integración”, resaltó Choquehuanca.

“Y nuevamente empezamos a hablar de la patria grande y trabajar en la unidad, en la esperanza”, afirmó el vicepresidente.

Por lo que, indicó la autoridad que nos encontramos en una etapa en la que necesitamos sanar la justicia, y la política.

“Hay que devolverle la ética a la política, hay que escuchar al camino de la verdad, es el camino para recuperar nuestros códigos”, indicó Choquehuanca.