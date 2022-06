ESTE LUNES DÍA CLAVE PARA LOS TRABAJADORES DE UDAI NORTE

Los trabajadores de la ANSeS de Salta, volvieron a la carga por sus reclamos, hasta ahora no escuchados, para mejorar las condiciones de seguridad e higiene de la UDAI Norte.

El lunes será el esperado para realizar una asamblea y determinar qué tipo de acción directa tomarían los trabajadores porque la situación de inseguridad, tanto para los trabajadores como para los beneficiarios era ya insostenible. Por suerte en un diálogo intenso de las autoridades del organismo con los trabajadores, dio lugar a un compás de espera y buscar una pronta solución que no se puede dilatar más.

para este lunes 13 de junio, donde se podría determinar alguna medida de acción directa, por parte de los trabajadores; lo que iba a provocar serios inconvenientes en la atención de los beneficiarios del sistema nacional, sito en calle Jujuy paimera cuadra de nuestra ciudad Capital.

Las demandas de los trabajadores no es nada nuevo. Recordemos que hace tiempo había dos UDAI, para atención de los beneficiarios de la ANSes (la Norte y la Sur) por el incendio de esta última ubicada en la calle Jujuy; lo que llevó al cierre de la misma y la reubicación del personal en la actual sede de calle Jujuy.

El espacio físico de la calle Jujuy, a todas luces no tienen las condiciones y capacidad para atender, las demandas de todos los beneficiarios y de los propios trabajadores que, a medida que pasaba el tiempo iban sufriendo la falta de espacios y con serios riesgos y seguridad en un centro que no cubría las necesidades para una mejor calidad y cantidad de atención.

Además, desde el mismo en que se dio el cambio del personal de la sede siniestrada, a la actual que funciona en calle Jujuy, los representantes de los trabajadores, APOS y ATE, hicieron sendas presentaciones antes las autoridades, tanto local como regional, para que se dé una solución definitiva a la situación de precariedad que se había dado ante una urgencia, y encuentren una solución definitiva a lo que es una situación de riesgo, para el personal y los usuarios, de seguridad e higiene.

Visto esto, y ante las diversas presentaciones realizadas por los trabajadores; antela la falta de respuestas de partes de las autoridades locales y regional del organismo, los trabajadores decidieron hace sentir sus demandas. Y a pesar de que son conscientes de que con cualquier tipo de medidas que se tomaran iba a provocar un molestar o perjuicios a la población de beneficiarios (Jubilados, planes sociales, entre otros), ya habían agotados todos los canales de negociación para el resguardo y seguridad de los trabajadores y los beneficiarios mismo. Porque el espacio no solo es chico, por la cantidad de empleados que contiene, y el aumento de la población que busca ser atendidos, sino que no tienen las condiciones de higiene y seguridad exigidos por ley, sino que además resulta peligroso para todos, ya que no existen adecuadas salidas de emergencia, ante cualquier contingencia que pudiera acontecer.

Por eso que la convocatoria de los trabajadores para la Asamblea de este lunes que viene, y la posibilidad de tomarse medidas de acción directa por parte de los trabajadores es que la titular de la sede Salta de ANSeS, Josefina Nallar, apeló al diálogo para solucionar esta problemática que, como ya lo dijimos, hace mucho tiempo que debía haberse abordado con una solución tangible.

El hecho que este camino de diálogo y concertación, entre la titular local de ANSeS y los trabajadores, hace posible que una vez más, con responsabilidad y sensibilidad hacia los beneficiarios, que se merecen la mejor atención, se diera una tregua para que las autoridades hagan posible una urgente solución al problema que provoca la saturada sede, donde se concentran casi el 90% de toda la actividad del organismos en Salta.

De todas maneras, los trabajadores no es que vayan a renunciar a sus derechos de contar con las condiciones laborales dignas de un ser humano. Eso es irrenunciable. Solo le están dando, en aras de consolidar el diálogo, con responsabilidad y empatía la oportunidad de que, de una vez por todas, se atienda con soluciones las demandas explicitadas y desde hace tiempo en manos de los responsables. Los trabajadores dieron diversas y alternativas para ello. Se espera que para el bien de los trabajadores, esto se lleve a cabo en forma urgente. Porque el problema así lo amerita.

Mientras tanto la atención seguirá en forma normal, pero la buena predisposición de los trabajadores tiene un límite ante una necesidad.