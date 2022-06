TIENE 7 AÑOS, FUE A COMPRAR Y ABUSARON DE ELLA

Alrededor de las 19 horas, la menor fue enviada por su abuelo a comprar en un kiosco cerca de su casa en el barrio San Vicente Solá y ocurrió un hecho repugnante. El dueño del almacén ingresó a la menor a su vivienda y se habría aprovechado de ella.

Todo ocurrió en "Liendro", el negocio de un mayor de edad de 72 años, ahora reconocido por los vecinos como el pedófilo y abusador. El abuelo de la menor de 7 años le pidió a la niña que fuera a comprar en el kiosco pero al no regresar, la madre decidió ir a buscarla.

"Salgo a media cuadra y no la veo, vengo a la esquina y veo la reja abierta. Él nunca abre su reja, siempre atiende con la reja cerrada", comentó la madre de la víctima, "veo que saca a mi nena de la pieza. Mi nena sale rengueando", continúo con angustia y asco de recordar lo sucedido.

"Le dio besos por toda la boca y dijo que le metió la mano abajo de la bombacha", fueron las palabras que la menor logró decir entre llantos a su madre. Inmediatamente la mujer alertó a su familia lo que sucedió en el almacén, todos fueron al lugar y la respuesta del hombre causó mucho más enojo, ya que expresó "fue apenitas, no le hice nada",

El presunto violador, no solo minimizó lo sucedido, sino que también trató de negociar con la familia por su silencio. "¿Cuánto queres? Llevá gaseosas", le dijo como si nada a la madre, para evitar de esa manera que llamara a la policía.

Los vecinos no tardaron en hacer eco de la situación y escracharon al acusado, quien lamentablemente tuvo prisión domiciliaria.

Tras la denuncia de esta madre, quien por mantener segura a su hija decidió no dar nombre ni apellido, salieron a la luz otros casos de abuso hacia menores. Incluso, una de las vecinas declaró que cuando sus niños jugaban al fútbol en la calle y la pelota se les iba cerca de la casa de este hombre, Benito Liendro, siempre pedía que los menores fueran por la pelota. "Me decía que no me iba a dar la pelota a mi, que se la iba a dar a los chicos", recordó una vecina.

También se ha comentado que el acusado abusó de su hijastra desde que era joven. Cuando los vecinos tomaron sus propias medidas contra el abusador, la familiar del kiosquero se mostró molesta por los mensajes que dejaron en su vivienda y le gritó a la madre de la víctima "ya está, ya la violaron. No se puede hacer nada más".

La denuncia ya fue realizada, sin embargo el hombre al ser mayor de edad y padecer de enfermedades como diabetes, recibió prisión domiciliaria, estando su casa al lado de la víctima. Se sabe además que el mayor de edad tiene otras propiedades a su nombre.

"Mi nena no come, no quiere ir a la escuela. Me pide que la bañe a cada rato", recalcó la madre de la niña quien busca que el caso no quede en la nada, y que se haga justicia.