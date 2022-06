LE ROBARON A FUNCIONARIO MUNICIPAL QUE ESTABA EN ESTADO DE EBRIEDAD

Se trata del denominado por sus compañeros, "mano derecha de la Intendenta", el Abogado Jurista, "respetado y reconocido Sergio Gustavo Brandan Guiñez", quien, junto a su amigo y vecino, Roberto Vélez de 50 años, fueron desvalijados por dos mujeres, en la calle Islas Malvinas al 650 entre Rioja y San Luis, donde estacionaron una "Camioneta oficial dependiente y ploteada de la Secretaría de Acción Social", para seguir tomando (bebidas alcohólicas) y según lo averiguado para "mantener sexo" con dos jóvenes de "aproximadamente de 17 a 20 años".

Según lo que pudo averiguar este sábado por la madrugada, ambos masculinos después de toda una madrugada de "mucho jolgorio al ritmo de la cumbia 420", estando de compañía con dos jovencitas, movilizándose en una "camioneta ploteada de Acción Social de la Municipalidad de Salta, marca Geely Emgrand X7, patente AC-587-BL", decidieron estacionarse en dicha calle, en un sector donde un voluminoso árbol tapa la iluminación, con el fin de cerrar una gira "keloke", donde repentinamente "quedaron dormidos" y al ser sorprendidos por un patrullero policial de la SubComisaría Lola Mora, "atónitos se encontraban, no recordaban, ni su nombre", mientras que las dos jovencitas salieron corriendo tras robarle todas las pertenencias (celulares oficiales de la Municipalidad y personales, dinero en efectivo, cadenas y pulseras de oro, relojes de gran valor y hasta documentaciones).

Los oficiales policiales procedieron a "despertar a los masculinos", el conductor (Brandan Guiñez) estaba totalmente inconsciente, el acompañante (Vélez) se encontraba confundido, expresando que no recordaba nada, que "tomó mucho vino junto a su compañero y que aparentemente las dos chicas que lo acompañaban, le habrían robado todo".

Tal como dice el primer testimonio que le dio, Velez, a la Policía, contó que estacionaron el vehículo para mantener "relaciones sexuales", momento que "se aprovecharon de ellos", razón que se solicitó asistencia al SAMEC y una ambulancia llegó, diagnosticando para ambos, "Control Clínico Estado de Ebriedad", no requiriendo traslado al Hospital, quedando todo registrado en las intervenciones de los servicios de emergencias.

Mientras tanto y se esperaba que el Dr. Brandan Guiñez recupere el "sentido", el Centro Comando Operativo junto al Sistema de Emergencias 911 y recursos policiales de la zona, realizaban recorrido para dar con las causantes con las "características aportadas por el Sr. Vélez" (edad de entre 17 a 20 años, flaquitas, vestidas con polleras, campera algodón con capucha), asimismo tratando de dar con algún familiar de los damnificados para que "se hagan cargo", ya que el abogado se "despertó violento", sacó chapa ("ya llamo a la intendenta para que no me quiten la camioneta") y llamó a varios "contactos", ya que la División de Seguridad Vial de la Policía de Salta, "pretendía", secuestrar el rodado que, para no olvidarnos, se encontraba afectado a los servicios de la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de Salta.

Cuando el sentido parecía recuperarse cada vez más y el hermano del reconocido abogado, y que "también es empleado municipal", llegó a la escena de los hechos, supo que todo se solucionó por "arte de magia", se "suspendió la realización del Test de Alcoholemia, no se le realizó la infracción, se lo designó al hermano como conductor alternativo" y no se realizó ninguna denuncia, solicitando que no querían intervención policial y ante la vista a que querían ocultar todo el hecho, en la Policía y el SAMEC todo quedó registrado, aunque todo quede en nada se ve obligado a publicar lo ocurrido, ya que involucra bienes del estado, bienes de todos los salteños, el uso de un vehículo oficial debería ser investigado por la Municipalidad y los Concejales, al igual que las circunstancias del robo de los celulares oficiales municipal.