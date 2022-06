EDUCACIÓN: ESTIMAN QUE LOS ESTUDIANTES ARGENTINOS SE RETRASARON CASI DOS AÑOS POR LA PANDEMIA

Los estudiantes de los países que en la pandemia han aceptado cierres más largos de lo necesario -como sucedió en buena parte de la región e incluso en la Argentina- han perdido el equivalente a casi dos años de aprendizaje. En promedio, los chicos que hoy están cursando 5° grado, por ejemplo, tienen los conocimientos que tenían que haber tenido en su 3° grado.

El dato surge de un informe del Banco Mundial que se presentó este jueves, en el marco del llamamiento a un “compromiso por la recuperación” de los aprendizajes impulsado por ese organismo junto a Unesco, Unicef y El Diálogo Interamericano y avalado por cuatro presidentes de la región, entre ellos Alberto Fernández, quien envió un mensaje grabado.

Jaime Saavedra, director de Educación del Banco Mundial, le dijo a Clarín que el indicador sobre pérdida de aprendizaje (entre 1 y 1,8 año en promedio) surge de simulaciones que hacen los expertos de ese organismo tomando como datos el tiempo en que se cerraron las escuelas en el país, la profundidad que tuvo la educación remota (de qué manera llegaba a los hogares) y su efectividad (cómo se implementó).

“Lamentablemente no hay evidencia de que el aprendizaje remoto implementado en países de la región como la Argentina hayan reemplazado mucho la falta de presencialidad. La educación remota puede funcionar como un complemento de la presencial, pero no como un reemplazo”, dijo Saavedra, economista y ex ministro de Educación del Perú, en cuya gestión ese país mejoró notablemente en las pruebas PISA.

“América Latina y el Caribe enfrenta la mayor crisis educativa de su historia. A más de dos años de la pandemia, los 170 millones de niñas, niños y jóvenes de la región han vivido unos de los cierres escolares más prolongados del mundo. Si bien muchas escuelas han reabierto sus puertas, la crisis educativa no ha terminado, solo se ha vuelto menos visible”. Así arranca el documento “Mi educación, nuestro futuro” en el que se sella el compromiso por la recuperación de los aprendizajes.

En su video, el presidente Fernández dijo que “en tiempo como los que hemos pasado, donde la pandemia nos ha obligado a recluirnos y a perder el tiempo de socialización que es propio de la educación, nos obliga en este presente a redoblar esfuerzos. Más educación, más conocimiento para lograr un mejor desarrollo. Más acceso a la educación pública para lograr que todos puedan desarrollarse. Ese es el verdadero desafío de un tiempo en el que una pandemia se llevó la vida de millones de seres humanos”.

Además de Fernandez también avalaron el compromiso, y dejaron sus mensajes, los presidentes Gabriel Boric, de Chile, Xiomara Castro, de Honduras y Guillermo Lasso, de Ecuador.

"Guerra contra la pobreza de aprendizajes"

De los informes del Banco Mundial surgen más estimaciones de la Argentina. Entre ellas, que el porcentaje de alumnos de 3° grado que no comprenden un texto básico era del 46% antes de la pandemia y ahora estaría en el 58%: 12 puntos más arriba. Este dato preciso será revelado este mismo mes, cuando se conozcan los resultados de las pruebas Aprender.

Otra simulación: por la pérdida de aprendizajes en la pandemia, a los actuales chicos argentinos se les puede reducir 11% sus ingresos futuros. “A lo largo de tu vida es mucho dinero. No digo que va a pasar, eso depende de lo que haga el sistema educativo de ahora en más. Nuestros países tienen que estar viendo esta crisis como una guerra contra la pobreza de aprendizaje”, dijo Saavedra.

“Estamos viviendo la crisis de aprendizajes más grave de los últimos 100 años. Es muy importante que las sociedades lo internalicen. Sobre todo, en aquellos países con más cierres de escuelas prolongados como los de esta región”, dice Saavedra.

El director de Educación del Banco Mundial explica también que entre el 10 y 20 por ciento de los chicos que tienen las condiciones han podido engancharse con la educación remota, pero para el restante 80 o 90 por ciento, la crisis ha sido muy grave.

“Han sido cierres más largo de lo necesario. Había oficinas, estadios abiertos y las escuelas cerradas, y han perjudicado mucho a los chicos, aun cuando había evidencia que la apertura de las escuelas no tenía impacto en los contagios. Han aceptado cierres más largos de lo necesario”.