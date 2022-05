FOMENTAR EMPLEO PAGAN HASTA 25.000

El programa nacional está destinado a personas de entre 18 y 64 años que estén buscando trabajo y no tengan empleo registrado en el sistema de seguridad social. Quedan exceptuados el Monotributo Social y el Régimen Especial para el Personal de Casas Particulares, y que no sean titulares o beneficiarios de obra social ni prepaga.

Quiénes pueden acceder a Fomentar Empleo

– Jóvenes de 18 a 24 años, sin secundario completo y/o con menores a cargo

Mujeres de 25 a 59 años con menores a cargo y sin estudios superiores (terciario/universitario)

– Varones de 45 a 64 años con menores a cargo y sin estudios superiores (terciario/universitario)

– Personas de la diversidad sexual

– Personas con discapacidad que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente

– Otras poblaciones con alto riesgo de exclusión del mercado laboral

– Personas egresadas del Programa Acompañar

– Personas participantes del Programa Potenciar

– Participantes del Programa Progresar

Prestaciones del programa Fomentar Empleo

– Orientación laboral

– Asistencia en la búsqueda del empleo

– Entrenamiento

– Formación profesional

– Certificación de competencias

– Apoyo a la inserción laboral

Quiénes cobran por aprender a trabajar

– Personas de 18 a 64 años sin empleo registrado durante los últimos tres meses que pertenezcan a alguno de los grupos antes mencionados y realicen prestaciones a través de Fomentar Empleo podrán percibir un incentivo económico mensual.

– Tendrán prioridad para el cobro aquellos que declaren tener menores a cargo y que no hayan terminado el nivel educativo terciario o universitario y jóvenes de entre 18 y 24 que no tengan el secundario finalizado

– Las personas que sean beneficiarias de otros programas sociales o educativos no podrán recibir asignaciones económicas.

De cuánto es el pago por aprender a trabajar

– Quienes realicen cursos de formación profesional recibirán un pago de $15.000 por mes

– Quienes realicen cursos de orientación laboral, hasta $15.000

– Quienes realicen cursos de entrenamiento para el trabajo, hasta $23.000

– Quienes realicen cursos de inserción laboral, $25.000

Cómo acceder

Para inscribirse a Fomentar Empleo las personas se deben registrar a través del Portal Empleo y completar los datos personales. Las empresas que quieran ser empleadores, deben hacerlo por el mismo medio. Podrán descontar aportes laborales.