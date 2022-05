JUAN JOSÉ ESTEBAN ECHÓ A SANTIAGO PAYO DEL HOSPITAL DE TARTAGAL

Juan José Esteban, a cargo del Ministerio de Salud Pública, le pidió la renuncia a Santiago Payo. Es decir, le solicitaron explícitamente que ya no siga más haciéndose cargo del Hospital Juan Domingo Perón ubicado en Tartagal.

“Estoy shockeado por las noticias, vine a trabajar para dar soluciones y me encuentro con el despido”, sostuvo esta mañana Santiago Payo, quien hasta hace unas horas era el Gerente del Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, y que había asumido hace poco más de un año, en reemplazo de Juan López. La decisión fue del propio Juan José Esteban, Ministro de Salud, quien al ser consultado por la situación en el norte provincial, sostuvo en un noticiero VideoTar Noticias: “Le pedí la renuncia, los problemas de salud se tratan en el ámbito sanitario eso es fundamental”. "Los trapitos se lavan adentro, no hay porqué mediatizar un problema cuando estamos en permanente contacto buscando solución; esto genera más fuego", sentenció el funcionario y remarcó Payo que dio "declaraciones que no eran correctas".

“Lo que mas les dolió es que haya dicho que en la salud del departamento San Martín, lo único que abunda es la escasez, pero hace 50 años pasa lo mismo desde que me acuerdo, trabajé en el Hospital hace 34 años cuando recién llegué a Tartagal y era un desastre y me tuve que ir porque reclamaba por eso, y hoy me tengo que volver a ir, porque reclamo por eso”, sentenció Payo, sobre los motivos del apartamiento del cargo. El fuego cruzado entre ambos funcionarios viene desde hace meses, entre los reclamos del ex gerente del Juan Domingo Perón, y las respuestas del Ministro que exigía que “no politicen” la salud pública.

Quien fuera gerente del nosocomio público hasta esta mañana confirmó que lo despidieron en un programa radial. El ministro Esteban se le expresó en un reunión que mantuvieron a las 7 a.m. en la ciudad. Desde la cartera sanitaria aclararon que publicaran una comunicado oficial aduciendo las razones por la cual ya no sigue más como encargado Payo. A esto se suma el reclamo de 55 trabajadores contratados para ejercer sus funciones en la pandemia y a quienes se les adeuda 4 meses de sueldo.

«Sí, me acaban de despedir. Yo siempre dije y sostengo que voy a irme cuando haya cumplido lo que vine a hacer, como no lo he cumplido dije si quieren que me vaya que me echen, bueno me echaron», fueron sus declaraciones radiales. Lo manifestó con total tranquilidad como si lo hubiese estado esperando.