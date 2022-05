DENUNCIÓ QUE A SU HIJA LE CORTARON LAS PESTAÑAS

“Se juntan entre tres y le pisan los pies. También me dijo que le cortaron el pelo y hasta las pestañas”, denunció Laura Balbuena, madre de Karina, en Nosotros a la mañana, por eltrece.

La mujer, una enfermera de 36 años, dijo que la nena no solo nunca reacciona a los ataques, sino que “por miedo” tampoco suele contarle a la maestra. Por tal motivo, decidió presentarse en el colegio para hablar con las autoridades, aunque -según dijo- no encontró la respuesta esperada y entonces decidió hacer público el caso.

“Cuando fui, me hicieron esperar 40 minutos, no me atendieron y yo me tenía que ir a trabajar”, relató. Y continuó: “Me dijeron que me iban a citar y quedó ahí, en la nada. Esperaba otra cosa, que me dijeran ‘mirá, hablamos con los familiares (de los chicos agresores), nos vamos a ocupar’. Pero no sucedió”.

Laura contó que, desde chiquita, Karina tiene la ilusión de ser modelo y le gusta imitar a las profesionales, lo cual suele ser motivo de burlas y agresiones de parte de algunos compañeros de la institución, ubicada en la calle 207 entre 516 y 516 bis. “Mi hija no quiere ir al colegio. De hecho, hoy está acá conmigo”, dijo la mujer.

Y amplió: “Ella viene sufriendo bullying desde primer grado. Ahora va a quinto y estoy cansada de hacerla faltar. Yo tengo capacitaciones y me complica mi trabajo. Además, quiero alertar está situación antes que ocurra algo peor”.