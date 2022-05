LA VICEPRESIDENTA: "YO SIEMPRE HABLO EN ON, CONMIGO NO HAY OFF"

Sobre la crisis en el seno del Frente de Todos, la vicepresidenta señaló "yo siempre hablo en on, conmigo no hay off" y destacó que "todos hablan de peleas, pero en el Ejecutivo peleas no hay, lo que hay es un debate de ideas".

Al respecto indicó que "defiende las posturas que defendió cuando gobernó", señaló que cuando habla "no lo hace por enojo, por mala o diletante", sino que es producto de la experiencia acumulada "en 8 años en la Presidencia".

Más de 3.000 personas se aglutinaron dentro del auditorio del hotel y centro de convenciones Gala, ubicado en las afueras de Resistencia para escuchar a la ex presidenta, quien se encuentra acompañada por el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. Sin embargo, se cree que, con las personas que siguen el evento desde el exterior del lugar, habría un total de 10 mil asistentes.

Resaltó que el “sistema capitalista más exitoso es el de China porque no se encuentran en la historias números similares”. En ese sentido, la vicepresidenta reflexionó: “El capitalismo va a dónde gana plata y a dónde le conviene. No es una cuestión de ideologías”.

La vicepresidenta afirmó que “las desigualdades ponen en crisis la democracia” y cuestionó el sistema de instituciones gubernamentales, ya que datan de 1789 con la Revolución Francesa.

“Si estamos vivos tras la pandemia, es por el estado”, lanzó la vicepresidenta en un guiño al Gobierno nacional por la gestión de la pandemia, pese a las fuertes críticas que recibió por parte de los diferentes sectores económicos.

En ese sentido, indicó que “no es un tema de buenos y malos, es un problema de intereses, por eso no hay que tenerle miedo a la palabra intereses”. Por esto mismo, llamó a asumir que en las políticas públicas hay intereses contrapuestos.

Luego de hacer un recorrido por el capitalismo, la forma de gobierno y la pandemia, Kirchner indicó que todo esto trajo aparejado la "la insatisfacción democráctica, la falta de respuesta por parte de los estados nacionales a las distintas demandas de las sociedades".

“hoy, hay una insatisfacción democrática grande porque se produce un fenómeno que nunca antes había pasado que es que una parte de los trabajadores en relación de dependencia son pobres”.

Esto se debe a la “concentración de los ingresos y una política de salarios bajos”, según explicó la vicepresidenta. Para esto, afirmó que es necesario tener "dólares en el Banco Central", por lo que "si faltan las reservas hay que revisar algunas cosas porque algo está fallando"