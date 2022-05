CENTRO DE SALUD DE VILLA CHARTAS: MUJERES PUEDEN REALIZARSE DINSTINTOS ESTUDIOS

En el centro de salud de Villa Chartas se encuentra el camión que pertenece al Ministerio de Salud Pública que en el cual hoy las mujeres se vana poder realizarse mamografías, papanicolaou y un test rápido de VIH. Se están dando 40 números desde las 08:00 de la mañana hasta las 14:00 horas o hasta que terminen los 40 números.

Hoy jueves y mañana viernes el móvil oncológico del Ministerio de Salud Pública estará en el predio de salud de Villa Chartas ubicado en Coronel Vit al 900. Mañana viernes el horario se va a extender hasta las 15:30 horas, esto está organizado por el centro de salud y la subsecretaría de medicina social, el objetivo es detectar cáncer de mama, de cuello de útero e infecciones por el virus del VIH, en las dos jornadas se hará examen también de papanicolaou a mujeres que recién inician en las relaciones sexuales y sin límites de edad, para ello no será necesario contar con pedido médico ni solicitar turno.

Para efectuarse esta prueba las mujeres no deben estar menstruando, tampoco deben haber tenido relaciones sexuales vaginal por lo menos un día antes y se recomienda no estar usando tapones uno o dos días antes del Pap y no estar con tratamientos con óvulos.

Para las mamografías se atenderá por orden de llegada a mujeres mayores de 50 años con o sin antecedentes oncológicos.