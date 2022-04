POLIVALENTE DE ARTE: COLEGIO EN DECADENCIA

Las alumnas expresaron que hay una gran falta de higiene. "Cada vez que entramos al baño, siempre están los inodoros sucios, el piso está lleno de agua y algunas puertas están rotas", mencionó una de las estudiantes.

El problema no es algo reciente, sino que data desde hace años. Algunas estudiantes egresadas comentaron que la institución siempre se ha encontrado de esa manera y que no les sorprende que hasta el día de hoy no hayan mejoras.

Los baños no son el único problema, a estos reclamos las chicas sumaron que las cocinas se encuentran con cucarachas por lo que se rehúsan a calentar sus almuerzos, ya que se trata de un colegio con horario corrido de las 8 hasta las 18. Juntaron firmas para poder salir a comer fuera del establecimiento pero los directivos rechazaron el pedido.

También, manifestaron que solo hay dos ordenanzas mayores de edad que no dan a basto con todas las demandas por higiene y seguridad. Incluso se presentaron casos de salmonela.

Aunque un gran número de chicos y chicas, acompañados de varios padres, hicieron el reclamo en las puertas del Polivalente de Artes, los directivos no salieron a dar explicaciones.