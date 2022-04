EL RECTOR DE LA UNSA DIJO: "SI LA COSA VIENE BIEN, EN EL 2023 TENEMOS ABOGACÍA"

No se realizó el debate público de los candidatos a rector de la Universidad Nacional de Salta porque uno de ellos, Daniel Hoyos, decidió no presentarse. Se justificó expresando no haber sido invitado y que ya tenía previsto un viaje a la sede de Tartagal.

Quien si se presentó fue el actual rector Víctor Claros que a lo largo de 45 minutos expuso sobre los cuatro ejes preparados: políticas de bienestar, políticas académicas, financiamiento y presupuesto e infraestructura.

Previo a la exposición, representantes de los distintos centros estudiantiles le contaron a los presentes que la idea surgió de una inquietud de ellos mismos y que no recibieron la ayuda de ningún docente de la universidad. Históricamente los debates de candidatos al rectorado los solía organizar el gremio de Adiunsa.

Sobre la apertura de la carrera de Abogacía, se refirió al tema de la siguiente manera:

"Antes yo hice dos intentos para tener Abogacía y no salió. Con el rector de Jujuy, presidente del CIN que terminó mandato recientemente, nos comprometimos a ver la posibilidad de darles la extensión áulica de Medicina a partir de 2023, así como nosotros la obtuvimos de Tucumán; él nos hizo un ofrecimiento, habló con el decano de Económicas y también hay una abogada trabajando con Jujuy porque se quiere sacar la doble titulación Salta- Jujuy. Esto es un trabajo que va a tener que hacer la facultad, luego me tocará a mí ir a hacer la gestión para conseguir los fondos y el reconocimiento, porque también acredita por la Coneau. Me parece que si la cosa viene bien en el 2023 tenemos Abogacía."