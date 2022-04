Ex Empleados de una sandwichería denuncian maltrato laboral y despido injustificado.

En zona oeste alta algunos ex empleados de un espacio de comidas están denunciando y haciendo pública esta situación que conlleva maltrato laboral, económico y despidos injustificados.

Una de las damnificadas comenta que estuvo trabajando en el lugar por cuatro meses, su horario era de cinco de la tarde a dos de la mañana, le pagaban $1400 y cuando quiso hablar para que les suban el sueldo les dijeron que no estaban bien económicamente, cuando esta situación no era tal como se la planteaban. Ella se retiro porque estaba en la cocina con otro chico y un día el hijo del dueño le gritó porque les dijo que se demoraron 20 minutos en atenderlo cuando tendrían que haber tardado 5 minutos y después se quejó de otras cosas y les gritó nuevamente y es por todas estas cosas que decidió retirarse de su puesto laboral por el maltrato.

En ese momento eran tres en la cocina y dos mozos, cuando dejó el lugar comenzó a publicar en los lugares dónde subían que necesitaban personal para comentar lo mal que la pasó mientras trabajó ahí. Cuando pasan dos o tres meses los echan sin justificativo, recibió amenazas debido a esta situación, el dueño dice que conoce gente muy importante y que la va a denunciar, dice que la esposa del dueño debido al escrache público la mandaron a Cafayate.

Alejandro, otro ex empleado que se suma a la denuncia, comenta que trabajó en el lugar por más de seis meses y lo despidieron sin justificativo porque no tienen excusa ya que él fue responsable, trabajaba dos turnos, como jefe de cocina, se encargó de la producción y comenta que les pagaba un sueldo que no llegaba ni a un básico, se les negaban los desayunos y las meriendas. Cuando se realizó una reunión para que les aumenten el sueldo dijeron que de las propinas iban a sacar para poder subirles el sueldo a los empleados.

Ya fueron al Ministerio de trabajo para dar a conocer su denuncia.