CENTURIÓN AUSENTE OTRA VEZ

Ausente, otra vez. Es el segundo día consecutivo que Ricardo Centurión se ausenta a los entrenamientos. El domingo tampoco asistió aduciendo problemas personales pero hoy, lunes, ni siquiera puso en aviso al entrenador o los dirigentes.

Lo más grave es que ésta no es la primera vez que ocurre, Centurión ya acumula cinco falta en dos semanas, en las que se lo excusó por un problema lumbar, pero es una situación que ya genera malestar y preocupación en San Lorenzo. El jugador llegó a préstamo de Vélez y tiene contrato por un año.

Hasta ahora no hay información oficial desde el Club de Boedo, si habrá sanción o no es una incertidumbre, lo certero es que el mediocampista no será parte del equipo para el partido del miércoles ante Newell's en Rosario (20:30 hs.) por la Fecha 13 de la Liga Profesional.