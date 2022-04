HAY DENTENIDOS Y PRÓFUGOS POR EL CASO DE LA EMPRESA SOCCO

En la empresa Socco en el marco del allanamiento del viernes hay 4 personas detenidas, uno es el titular Facundo Córdoba, el hermano, la novia del hermano y un chico de Metan.

Dos clientes denunciaron a la empresa por el incumplimiento contractual simple, luego de las averiguaciones logran detectar que no solo eran incumplimientos simples sino que se vislumbraba otro modus operandi por lo que después acercaron más clientes y se realizaron denuncias por asociación ilícita, lavado de activos, trabajo no registrado, facturación apócrifa, además del incumplimiento reiterado desde la empresa Socco que además tiene otras aristas de empresas de fantasía que algunas tienen constituidas las sociedades y otras no pero si hay un común denominador en el modus operandi, en la facturación y demás.

El dinero que se le adeuda a las familias es de cien mil pesos que pagaban un anticipo de ocho mil, diez mil y cuotas ínfimas, sumas que fueron abonadas con demora de un año y luego no les atendían el teléfono, hay contratos que no estás pasados por renta, no están firmados por las dos partes, distintas cuestiones que hacen ver que hay un modus operandi en este tipo de empresas.

Esta empresa primariamente tenía base en la calle Belgrano y Sarmiento, después en calle Los Partidarios cerca de la avenida Chile y ahora operaba en Avenida Tavella al 1300, el titular es Facundo Córdoba que es de Tartagal que también tiene cede en esa localidad, tienen cede en distintas provincias, inauguraron una cede en Mendoza recientemente, por lo que además de los casos de Salta también hay de otras provincias como Villa Gesel, Córdoba, Buenos Aires, Jujuy y en todas las provincias con estos mismos problemas de incumplimiento, de falta de entrega, inclusive tiene otra causa en La Pampa.

Se recomienda que si alguien está pasando por esta situación que se acerquen a la comisaría, realizar la denuncia, la pueden hacer vía web o en la oficina de orientación y denuncia de la Ciudad Judicial y llevar DNI y toda la documentación, los contratos, las facturas, transferencias, etc.