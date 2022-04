PROGRAMACIÓN CONFIRMADA PARA EL CLASIFICATORIO DE COPA SALTA

Luego de la presentación oficial de la tercera edición de Copa Salta, la Liga Salteña de Fútbol organizó la fase preliminar para elegir a los cuatro representantes capitalinos.

Serán dos rondas, eliminación directa con cruces seleccionados por sorteo. Atlético Salta, Boulogne Sur Mer, San Francisco y El Tribuno FC decidieron no participar este año y aunque Libertad estaba incluido para jugar finalmente no se presentará.

La mayoría de los partidos se jugarán en simultáneo el miércoles, exceptuando el de San Antonio y Mitre que se disputa a la noche y el de Castañares con Libertad que ya tiene al equipo de zona norte en la otra fase.

Miércoles 20 de Abril

FASE PRELIMINAR LSF, PRIMERA LLAVE

16 hs. San Miguel vs Unión (Estadio Mitre)

16 hs. Primavera vs Juventud (Estadio Libertad)

16 hs. Central vs Pellegrini (Cancha San Martin)

16 hs. Cachorros vs Peñarol (Cancha Juventud)

16 hs. San Martín vs Camioneros Argentinos (Cancha Central)

16 hs. Gimnasia vs Atlas (Cancha Pellegrini)

21 hs. San Antonio vs Mitre (Cancha Liga)