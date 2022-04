DICTARON LA PERIMETRAL AL TOTO SALVIO

El futbolista de Boca no podrá salir del país sin autorización, en el marco de la denuncia por violencia de género que le inició su exesposa.

La Justicia dispuso las primeras medidas en la causa por violencia de género que se le inició al futbolista de Boca Eduardo “Toto” Salvio luego del episodio en el que arrastró con su auto a su exesposa, Magalí Aravena, durante el episodio ocurrido en la madrugada de este jueves en Puerto Madero.

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictaminó, entre otras medidas, una perimetral por la cual establece que el futbolista no podrá acercarse a 300 metros de Aravena. Tampoco podrá manejar automóviles durante tres meses y no tiene permitido salir del país sin autorización previa.

MEDIDAS INTERPUESTAS POR LA JUSTICIA

*Abstenerse de tomar contacto con Magalí Daniela Aravena por cualquier medio, es decir, de modo presencial, electrónico, redes sociales, mensajes de texto, sistemas de chat, telefónico, a través de terceras personas, etc.; a excepción de cuestiones relativas a los hijos que tienen en común.

*No conducir vehículos por el término de tres meses.

*Solicitar autorización con anticipación al Juzgado PCyF nro. 12 a los fines de su salida del país.

*Incautación del vehículo Mercedes Benz modelo A250, dominio AD -998-KE, a los fines de que el Área Criminalística realice las pericias de rigor tendientes a:

1) Establecer la existencia de daños en el rodado y en su caso el modo de producción;

2) Establecer la existencia de rastros y/o huellas de personas en el exterior del rodado.

Eduardo Salvio, futbolista de Boca, se presentó esta tarde en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y declaró por la causa caratulada “lesiones en contexto de violencia de género” contra su exesposa Magalí Aravena. Allí, contó su versión de los hechos.

Salvio comenzó por informarle a la Fiscalía que en el mes de marzo se separó en buenos términos de Aravena y que en primera instancia siguieron compartiendo la vivienda, pero que desde hace 12 días ella se encuentra viviendo en otro departamento con sus hijos. Según el futbolista, este buen vínculo se mantuvo así hasta el miércoles por la noche.

“En la noche de ayer hice un asado con dos amigos y Sol Rinaldi, a quien conocía desde hace una semana y ya estábamos saliendo, y con su prima. Cerca de las 22 o 23, Sol sacó una foto e hizo una publicación en su cuenta de Instagram. Era una foto mía haciendo un asado. Inmediatamente me llamó mi exmujer. Me fui a hablar al baño, ella estaba muy nerviosa. Me dijo ‘hijo de pu..., te voy a arruinar la carrera, vas a jugar a Nigeria, sacame esa pu... de mi casa”, narró Salvio.

Y continuó: “Le pedí que se calmara, pero ella insistía: ‘sacala que ya voy para allá'”. Le pedí que me dejara hacer mi vida y fue ahí cuando escuché a mis hijos, que ella les dijo ‘cámbiense, que vamos a ver a su papá, a la mierda de su papá'. Le pedí que no metiera a los nenes en el medio y ella seguía insistiendo con que iba a arruinar mi carrera”.

Al referirse a los sucesos públicos ocurridos en la calle en Puerto Madero, el Toto declaró que Aravena comenzó a agredirlo a él y a romperle el auto antes de acelerar con su vehículo, como se ve en el video, negó haberla atropellado y aseguró que no se fugó, sino que se quedó en la esquina del lugar.