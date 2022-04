MOMENTO DE INCLUSIÓN EN UN SUPER SALTEÑO EN B° CASTAÑARES

"Hoy entré al súper y anunciaron algo por el parlante, solo logré escuchar la palabra autismo, de repente se apagó la música y bajaron las luces, un silencio hermoso...no entendía hasta ese entonces que pasaba, me acerqué a preguntarle a un empleado del lugar y me contó que todos los Martes y Jueves en el horario de 10 a 11 y de 18 a 19 hacen esta práctica para que niños con autismo puedan concurrir al súper y así poder lograr un ambiente propicio.

La verdad me sentí agradecida que puedan hacer esto para poder incluir a estás personitas que muy mal la pasan , especialmente con ruidos que impactan en ellos a veces de forma muy agresiva, gracias #ChangoMAS zona Norte Castañares #Autismo #discapacidad".

La importancia desde una perspectiva de derechos. Abril es el mes de concientización sobre el Autismo. Motivo por el cual es imprescindible crear conciencia, generar inclusión y trabajar para un diagnóstico temprano.