DIPUTADOS SE REUNIERON CON DELEGADOS DEL TRANSPORTE

Delegados del transporte se hicieron presentes en la Legislatura para presentar sus reclamos a los Diputados y que escuchen sus problemáticas y juntos encontrar soluciones. Hace un mes realizaron una presentación en la comisión bicameral que son los que controlan los transportes ya que no les dan curso a sus pedidos por lo que el proyecto presentado fue a nivel nacional para tratar el tema del 88/12 que sufren los trabajadores. Cada vez se encuentran más precarizados, no les parece justo que sus compañeros quienes trabajaron toda su vida se jubilen con la peor jubilación ya que el ANSES toman los últimos 10 años de aportes y los últimos dos años los aportes fueron mínimos. Su salario es del 12% en blanco y un 88% no remunerativo en negro por lo que ellos toman sobre el 12% por este motivo es que se encuentran realizando estos pedidos para que los escuchen y les brinden una respuesta.