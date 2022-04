CUATRO FAMILIAS SERÁN DESALOJADAS EN LA CIÉNAGA

Vecinos se juntaron a pedir el no desalojo de cuatro familias y diez niños que hace 11 años que están viviendo ahí

Vecinos se juntaron a pedir el no desalojo de cuatro familias y diez niños que hace 11 años que están viviendo ahí "la señora Juana Vázquez se quiere apropiar de 10 terrenos" dijo un vocero en dialogo con Todo Salta Noticias, vecino el cual remarco que esos terrenos no tendrían dueño "es un solo terreno de 20x50 dividido en cuatro y no tiene dueño" remarcó.

Desconsolados. Por un comunicado de la Secretaría de la Niñez, cuatro familias que viven en La Ciénaga se anoticiaron del desalojo de los terrenos que ocupan hace más de once años; resulta que el comunicado busca proteger la integridad de diez niños que viven en la zona afectada en el litigio.

Preocupados salieron a buscar información pero dijeron a los medios no haber conseguido mayores datos. La fecha sería mañana a primera hora. “El comunicado tiene por objetivo protegerá los niños que viven aquí de un trauma, pero el simple hecho de quitarles si hogar ya es un trauma”, dijo un vecino.

En relación al desalojo, iniciando con diez niños los cuales serán presentado a la defensoría de la niñez y por siguiente al desalojo de los mayores que se encuentren en las viviendas de esos terrenos "las familias tienen entre 3 y 4 hijos" mencionó un vecino. Por último, el vecino desesperado dijo que ellos pagan sus impuestos y que hace 11 años (desde que se asentaron en el lugar) están tramitando los papeles correspondientes y la fiscalía no los atiende.