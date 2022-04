MADRE DENUNCIA QUE SU HIJO ES VIOLENTO Y ROBA PARA COMPRAR DROGAS

En el barrio San Ignacio una madre solicita ayuda para rehabilitar a su hijo adicto a las drogas, su hijo tiene 21 años, desde los 12 años que consume, tuvo una infancia difícil su hijo le dijo que en el alcohol y en las drogas él tenía un consuelo de todo lo malo que vivió, tuvo muchos intentos de suicidio, ella lo llevó a rehabilitación muchas veces pero se escapaba. Ahora está muy mal, roba a los vecinos, daña a las personas, a la madrugada grita, no deja dormir y es por todo esto que los vecinos están preocupados.

Su mamá cuenta que ya no come, está piel y hueso así que ella lo hacía entrar para que se alimente y se bañe ya que la mayor parte del tiempo está en la calle pero él robaba en su casa también, sus hermanos están cansados que les robe, la hermana de 18 años y su mamá viven con miedo, se turnan para vigilar que no se robe nada de la casa, escuchan ruidos y sienten que es él y saltan del miedo ya que no se sienten seguras con su presencia ya que también es violento.

Pidió a las autoridades que la ayuden a que puedan internarlo pero le dijeron que no ya que tiene 2 años si él no lo hace por su propia voluntad ellos no pueden hacer nada. El domingo a la madrugada a eso de las 3:40 fue el último día que su madre lo pudo ver y se llevó los últimos objetos de valor de la casa y ayer su hija lo vio en la cuadra.

Ella tiene todos los papeles de las denuncias que tiene contra su hijo, incluso tiene una restricción para que no se acerque a la casa pero él sigue ingresando por los costados del portón y los techos. Su mamá cuenta que tiene vergüenza de salir ya que los vecinos le cuentan que lo ven robando.

El hijo asistió al psicólogo en varias ocasiones, y le dijeron a su mamá que quedó muy dañado por lo vivido en su infancia, pasó por maltrato físico y verbal por parte del padre. Hubo un tiempo en que disfrutaba asistir al taller de contención contra la adicción pero su padre comenzó a humillarlo e insultarlo es por ese motivo que abandonó y comenzó a consumir nuevamente y en el 2015 apuñaló a uno de sus hermanos y es cuando la policía tuvo que intervenir.

Para ayudar pueden comunicarse al 3874440759.