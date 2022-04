INSEGURIDAD: VECINOS ESTÁN HARTOS

Los recurrentes enfrentamientos barriales en zona norte molestan a los vecinos quienes expresaron no poder salir de sus casas a causa de los numerosos episodios de inseguridad causados principalmente por los enfrentamientos entre los grupos de Miguel Ortiz y Gral. Mosconi.

Los disturbios provocados por estas barras vienen desde hace tiempo pero debido a la falta de seguridad no se ha logrado frenar los conflictos. Una vecina comentaba una de las constantes situaciones que viven en la zona, "el lunes pasado a las 12 o 12:14 hs llegaba de la escuela con mi hijito, llegaron varios chicos con botellas y palos, y los vecinos se asustaron", cerca del lugar hay un montículo de basura del cual los jóvenes toman piedras u otros elementos para los enfrentamientos.

En este momento algunos vecinos, que ya conocen el propósito dañino que tienen, empezaron a guardar sus vehículos porque pese a que no estén en conflicto con otro grupo, comienzan a violentar contra las casas o autos arrojando piedras.

Ya no esperan a horas de la madrugada para las peleas, en plena luz de día mientras uno está realizando sus actividades habituales, estos malvivientes que llegan de otro lugar, inician los disturbios.

Cansados de la situación los vecinos realizaron las denuncias correspondientes pero lamentablemente la Comisaria Tercera les respondió que no podían hacerse cargo porque la zona no pertenece a su jurisdicción. Por otra parte, la comisaria del Pilar no cuenta con el personal suficiente para atender el pedido.

Mientras esperan una rápida respuesta por parte de las autoridades, vecinos asustados deciden quedarse en sus casas ya que en otra oportunidad, en un intento de grabar los incidentes que provocan, una joven fue golpeada por un grupo. La situación ya no tiene control.