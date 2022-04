VECINOS RECLAMAN ABANDONO DEL EDIFICIO DEL SUM DE BARRIO PALERMO II

WhatsApp Image 2022-04-01 at 9.11.47 AM (1)

En zona oeste, barrio Palermo II reclaman que el salón de usos múltiples está abandonado. Una vecina comenta que está abandonado, no hay actividades, no tiene luz y el centro vecinal que no tiene socios no hace nada, hace 8 años que no se realiza ninguna actividad en el SUM, piden que se llame a asamblea para que comience a activarse.

Norma Ruiz y Marcelo Guaymás están a cargo del centro vecinal que no cuenta con socios hace años, con ellos no se puede mantener un diálogo ya que no hay buenas relación si se les pregunta algo les responden mal. Todos los vecinos están de acuerdo en que se llame a una asamblea para que se haga algo con el lugar, incluso tienen un playón que no pueden utilizar. No hicieron ningún tipo de pedido a las autoridades provinciales pero se encuentran en eso, hay chicos que realmente necesitan usar el lugar para clases de apoyo entre otras actividades.

Cuando estaba la antigua presidenta el lugar estaba un poco más activo incluso contaban con luz pero cuando falleció y asumieron las nuevas autoridades dejó de funcionar el SUM, ahora se corta el pasto solo porque los de la Municipalidad lo hacen si no fuera por ese motivo el lugar sería un monte abandonado. Las llaves del lugar las tiene el señor Marcelo Guaymás, no le pudieron pedir las llaves para realizar una actividad con una profesora ya que nunca se lo puede encontrar.