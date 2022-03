LAS MOTOS ELÉCTRICAS DEBEN PAGAR IMPUESTO AUTOMOTOR

Desde la Agencia de Recaudación de la Municipalidad de Salta (ARMSa) se especifica que los monopatines eléctricos o autopropulsados no están alcanzados por el Impuesto. Pero sí las motos eléctricas que se comenzaron a vender en la ciudad.

Desde la Agencia se indica que se están inscribiendo las motos eléctricas en los Registros Automotores y que se hizo la equivalencia de estos vehículos a las motos de menor cilindrada para que tributen como motocicleta y no como otro tipo de vehículo. Hasta ahora, el sistema tributario sólo contemplaba la medida de cilindradas para categorizar estos vehículos y no el voltaje de los mismos. Según esta medida de categorización, las motos eléctricas no estaban incluidas, y éstas desde hace poco tiempo se están ofreciendo en el mercado local.

La Resolución 11/2022 hace referencia a motovehículos eléctricos de hasta 4000 w de potencia, que se equipararon a las motos de menor cilindrada, a los fines del pago del Impuesto Automotor

Por otro lado, esta medida está amparada en la Resolución N 586/88 de la Secretaría de Justicia de la Nación, que específica los motovehículos eléctricos en equiparación a los demás vehículos, de acuerdo a las particularidades de cada transporte según corresponda. Así se especifica que están alcanzados ciclomotores, motocicletas, motocarro, motonetas, triciclos y cuatriciclos. No se incluyen los monopatines.

La presencia del transporte eléctrico avanza en las ciudades más importantes del mundo, como respuesta al cuidado medioambiental y el abaratamiento de costos a mediano plazo. Esta nueva situación debe ser contemplada por los registros de gobierno, para favorecer, por ejemplo, la búsqueda e identificación de estos vehículos en caso de robos denunciados, gravámenes o la identificación de los titulares del dominio para el ejercicio de las responsabilidades civiles que conlleva su tenencia.