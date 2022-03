EL PAPÁ DE UNO DE LOS RUGBIERS ROMPIÓ EL PACTO DE SILENCIO

“No saben por qué lo hizo”, fue la respuesta que llegó desde la Alcaidía N°3 de La Plata en la que se encuentran detenidos los ocho rugbiers imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa.

La consulta se originó en relación de Marcos Pertossi, papá de Lucas Pertossi, uno de los imputados, quien aseguró que su hijo no fue partícipe del crimen.

Marcos Pertossi decidió romper el pacto de silencio en una entrevista con Telenoche. Allí defiende a su hijo, señalado como quien grabó con su celular la golpiza que sus amigos le propinaron a Báez Sosa.

“Lucas no tiene nada que ver con esto. No es ni asesino, ni es malo. No tiene malas intenciones. Es un chico que vive feliz con las cosas que hace”, sostuvo Pertossi, tío de Luciano y Ciro (también detenidos), en el adelanto de la entrevista que saldrá al aire esta noche.

Marcos Pertossi es el primer padre en hablar después de que se recolectaran las pruebas y la causa se elevara a juicio.