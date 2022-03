LOS FUERTES CAMBIOS EN EL BALÓN DE ORO

1 La elección pasará a tomar en cuenta la temporada deportiva , que en el calendario europeo va de agosto a julio , y no el año calendario enero a diciembre como se hacia anteriormente . De esta manera , el Mundial de Qatar contará para la edición 2023 , algo que deja prácticamente sin chances a Messi eliminado de la Champions y solo con la Ligue 1 por delante con el PSG.

2 A partir de ahora solamente podrán votar representantes de los 100 primeros países del ranking FIFA , mientras que los primeros 50 para el fútbol femenino y no los 170 que lo hacían hasta el momento L'Equipe argumenta que en muchos casos no tienen una gran cultura futbolística natural ni legitimidad histórica y no siempre fácil acceso a las imágenes. de las principales competiciones´´ .

3 Con el objetivo de clasificar el reglamento y evitar ambigüedades , pasara a ser mas determinante el rendimiento individual de un jugador que la obtención de títulos colectivos a nivel club o selección. También se tendrá en consideración ´´la clase del jugador y su sentido del juego limpio , porque dar el ejemplo también cuenta ´´ y desaparece el criterio de valoración ligado a la carrera del jugador ´´ .

4 La elaboración de las listas de candidatos ya no serán algo exclusivo de France Football , sino que se sumaran Didier Drogba , embajador del Balón de Oro , y los votantes de la pasada edición que estuvieron mas cerca de aceptar el resultado final . El premio cuenta con 30 candidatos para el galardón masculino , 20 para el femenino y 10 para los trofeos yashin mejor arquero y kopa mejor menor de 21 años .