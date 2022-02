JUICIO ZANCHETTA: SE REALIZARON LOS CAREOS PREVISTOS

Por su parte, la psicóloga del CIF señaló rasgos psicopáticos y de manipulación como características de la personalidad del ex obispo.

En el quinto día del juicio contra el ex obispo de Orán, Gustavo Oscar Zanchetta -acusado de abuso sexual simple continuado en perjuicio de dos ex seminaristas, agravado por ser cometido por un ministro de un culto religioso reconocido – se realizaron los dos careos previstos.

En el primero, comparecieron el sacerdote Carlos Subelza y una de las víctimas, por dos puntos contradictorios advertidos. Según denunció la víctima, al contarle al sacerdote lo que le había sucedido con Zanchetta, éste le restó importancia señalando que “los porteños son así”. También aseguró que, cuando por sugerencia del director del seminario expuso por escrito las situaciones que vivía con el ex obispo, Subelza intentó disuadirlo. El sacerdote negó ambas afirmaciones y ambos se mantuvieron en sus dichos.

El segundo careo se realizó entre el mismo sacerdote y otro ex seminarista, quien durante la audiencia admitió que había sido presionado por Subelza para escribir una carta al nuevo obispo. En la misiva, el joven aseguraba que había sido presionado por el rector del seminario (Martín Alarcón) para denunciar a Zanchetta.

Luego, el ex seminarista contó que, en realidad, Alarcón no lo presionó, pero sí lo hizo Subelza para que redactara la carta en contra del rector. En este caso, Subelza también negó los hechos.

Culminados los careos, declaró la psicóloga del CIF Natalia Colombo, quien aclaró que la entrevista fue realizada en Orán el 12 de junio de 2019, bajo la observación de la licenciada Eleonora Naranjo. Señaló que Zanchetta presentó rasgos psicopáticos, de manipulación de la situación de acuerdo a su conveniencia, valiéndose de ostentar una posición importante para su beneficio, además de presentar dificultad para controlar sus impulsos. La profesional señaló que Zanchetta tiene una realidad propia, distinta y paralela, de las normas sociales y tendencia a poner su propio interés sobre los demás.

Relató que al principio de la entrevista Zanchetta no reconoció su responsabilidad de los hechos denunciados, adjudicándosela a otras personas. Consultada sobre el término de “personalidad pertinente” -que fue utilizado por otra psicóloga, que decía que era una persona en condiciones generales buenas y que no era psicópata- dijo que en el manual de codificación o de diagnóstico no se encuentra ese término porque no existe como estructura de personalidad. Manifestó desconocer que había una especialidad en psicología de Sacerdotes (según declaró la Naranjo). Aseguró que para realizar las entrevistas se manejan con estándares internacionales y con técnicas que son avaladas, aclarando que no se utilizó en este caso, ninguna técnica para medir el coeficiente intelectual o test de inteligencia.

Finalmente se dio lectura a las declaraciones de Luis Scozzina, obispo a cargo de la Diócesis de Orán, y de Andrés Stanovnik, quien fue el administrador de la diócesis luego de la renuncia de Zanchetta.

Los jueces de la Sala II del Tribunal de Juicio de Orán fijaron para el próximo jueves 3 de marzo desde las 10.15 la audiencia para el desarrollo de los alegatos de las partes.

Cabe recordar que el Tribunal está integrado por los jueces María Laura Toledo Zamora, Raúl Fernando López, y Héctor Fabián Fayos. En el juicio interviene la Unidad Fiscal creada específicamente para este caso, conformada por Pablo Rivero y Soledad Filtrín Cuezzo. La defensa está a cargo del defensor oficial Enzo Giannotti.