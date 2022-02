JUAN MARTÍN DEL POTRO ANUNCIA SU RETIRADA A LOS 33 AÑOS

Juan Martín del Potro ha anunciado, visiblemente emocionado, su retirada a los 33 años en una rueda de prensa, la primera en los últimos dos años: "Los he convocado para dar un mensaje, uno de los más difíciles que me ha tocado transmitir. Me retiro del tenis. He vivido una pesadilla con la rodilla. He intentado todas las alternativas para recuperarme, pero no ha sido posible. Nunca imaginé un retiro si no era jugando. Por eso no he encontrado mejor torneo que el de Buenos Aires para retirarme".

El tenista argentino sufrió una lesión en la rodilla (fractura de la rótula derecha) en 2018, en la tercera ronda del Máster de Shangái. Desde entonces, se operó cuatro veces en cuatro años y nunca regresó a su mejor nivel. Su objetivo era estar en los Juegos Olímpicos de Tokio, algo que no logró. Ahora, sin embargo, apurará sus últimas tardes de tenis en el Argentina Open y en el Río Open.

El argentino ganó su primer partido en el circuito ATP con 18 años frente a Albert Portas. A partir de ahí, emergió como uno de los grandes tenistas del momento. En 2009, 2013 y 2018 se consolidó en el quinto puesto de la ATP, su mejor marca. Al citar sus logros, hay que poner el US Open, que ganó en 2009 frente a Federer (3-6, 7-6, 4-6, 7-6 y 6-2), por encima del resto de torneos. En Estados Unidos tuvo su segunda y última oportunidad de conseguir otro Grand Slam, pero perdió ante Djokovic (3-6, 6-7 y 3-6).

Un tenista ligado con la Selección española

Los Juegos Olímpicos fueron el campeonato en el que se vio una de las mejores versiones del argentino. En las dos ediciones que participó, Londres 2012 y Río 2016, consiguió la medalla de bronce y de plata respectivamente.

Los españoles no se olvidarán fácilmente del argentino, víctima de la Selección en la Copa Davis en dos ocasiones. La primera fue en 2009, cuando se disputó en Mar del Plata y Del Potro perdió su partido ante Feliciano López. La ausencia de Nadal dejó apenas sin opciones a España, que finalmente logró la gesta gracias a un superlativa actuación de Fernando Verdasco. El tenista se creció cuando le cantaron: "Verdasco tiene miedo".

Se retira tras 15 años en activo

La segunda se disputó en Sevilla, en La Cartuja. En esa ocasión, España sí contó con Nadal, cuya participación fue fundamental para que la Selección sumara un nuevo título. De nuevo Del Potro perdió, aunque esta vez dos veces porque se enfrentó tanto a Rafa como a David Ferrer.

Del Potro se retira tras 15 años en activo que le sirvieron para añadir numerosos trofeos a su palmarés. En este tiempo, ha sumado 22 de manera individual y uno en dobles. Entre ellos, cabe destacar el de Indian Wells (2018) y el US Open.