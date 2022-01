UN AVIÓN TUVO QUE PEGAR LA VUELTA POR UNA PASAJERA QUE SE NEGÓ A USAR BARBIJO

Un vuelo que había partido de Miami, Florida, con destino a Londres, Reino Unido, tuvo que pegar la vuelta casi dos horas después de haber despegado porque una pasajera se negó a usar tapabocas.

De acuerdo con el rastreador Flightradar24, el vuelo de American Airlines AA38 despegó a las 19:36 del aeropuerto internacional de Miami y aterrizó casi dos horas después, a las 21:24 en la misma terminal aérea, aunque tenía previsto viajar durante más de siete horas hasta el aeropuerto londinense de Heathrow.

El itinerario del Boeing 777 con 129 pasajeros y 14 tripulantes fue interrumpido tras haber recorrido unos 800 kilómetros del plan de vuelo, menos de la mitad del viaje, sobrevolando la costa frente a Carolina del Norte.

El motivo de su regreso, de acuerdo con la aerolínea, es que una pasajera, de unos 40 años, se negó a usar tapabocas, incumpliendo una orden federal.

Tras el aterrizaje las autoridades escoltaron a la pasajera para que saliera del avión, aunque, según lo informado por el Departamento de la Policía de Miami-Dade, a The New York Times, la mujer no fue arrestada.

Según la Policía, la compañía aérea manejará el incidente administrativamente y la mujer fue incluida en la lista de clientes a los que no se les permite volar, en espera de una investigación de la aerolínea.

El vuelo tuvo que ser cancelado y los otros viajeros que se encontraban a bordo fueron reubicados en otro aviones.