BENEDETTO LLEGÓ AL PAÍS PARA SUMARSE PONERSE LA DE BOCA

“Siempre me supera Boca, estoy muy contento con este momento, ahora a hacer la revisación y esperemos que esté todo bien y poder formar el contrato, pero la verdad es que estoy muy feliz de volver al club”, dijo Benedetto, quien podría firmar su vínculo esta misma tarde, luego de los chequeos médicos.

Consultado sobre sus ganas de volver, el futbolista reconoció: “Siempre se extrañó el club, desde que me fui. Estaba extrañando mucho y recibí un llamado de Román en junio del año pasado y le dije que no era el momento de volver porque quería probar lo que era la Liga española y por eso me fui a Elche, cumplí seis meses, no tuve los minutos que quería y ahí fue cuando lo llamé Román para decirle que quería volver”, apuntó el delantero en su llegada.