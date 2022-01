AUTOTEST DE COVID: CÓMO INFORMAR EL RESULTADO

El Ministerio de Salud estableció que todas las personas que utilicen los test individuales para la detección del Covid deberán reportar su resultado a la farmacia donde lo adquirieron y estas, a su vez, deberán informarlo al organismo estatal encargado de monitorear la situación epidemiológica de la pandemia.

De esta manera, el gobierno nacional zanjó la zona gris que se había abierto tras la aprobación para el uso de los autotest y las dudas sobre cómo continuaría el conteo de contagios iniciado en marzo de 2020, cuando se conoció el primer caso en la Argentina.



Cómo será el protocolo para usar los autotest de covid

Los test de autoevaluación fueron aprobados la semana pasada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y funcionan a base de una muestra de saliva o hisopado nasal.



El procedimiento sobre su uso fue establecido en la Resolución 28/2021 publicada en el Boletín Oficial. Allí se indica que las personas sólo podrán comprar el autotest en farmacias habilitadas, y que las droguerías y laboratorios sólo le podrán vender a éstas.



En tanto, las instituciones públicas o privadas que los compren deberán designar "un profesional de la salud responsable de informar el destino, uso y reporte de los resultados a las autoridades sanitarias de su jurisdicción".

En lo que respecta a las farmacias, quedaron establecidos los siguientes pasos:

Deberán girar los resultados al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.

"Los resultados del test deben ser reportados de forma individualizada (atento al código de barra de cada empaque) una vez abierto dentro de las 24 horas de realizado, y dentro de los siete días de adquirido cuando no hubiera sido utilizado".

El paciente deberá informar sobre el resultado de manera presencial en la farmacia, vía telefónica o a través de una página web y otras modalidades que se ofrezcan.

Si el farmacéutico no recibe el reporte del usuario una vez abierto el empaque dentro de las 24 horas y dentro de los siete días de adquiridos cuando no hubieran sido utilizados, debe informar de esa situación a la autoridad sanitaria jurisdiccional".

Por otra parte, si los autotest se utilizan en instituciones sanitarias, serán éstas las que deben notificar al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.

En lo que refiere a la información de los resultados, se estableció que los casos serán integrados a la notificación de casos de Covid-19 en el SNVS clasificados de la siguiente manera:

Los casos positivos serán catalogados como "casos probables" y los negativos serán clasificados como “negativo, sin clasificar”.

Los casos de test inválido deberán repetirse para definir el resultado.

Un caso clasificado como “probable” deberá cumplimentar con las recomendaciones emitidas por la autoridad sanitaria de la jurisdicción vigentes al momento de realizar el test.

La resolución oficial también estableció sanciones. El texto dice que, "si se advierte que la carga en el SNVS no se ha efectivizado", la autoridad podrá inhabilitar el punto de venta para la dispensa de test de autoevaluación Covid-19.