CÓRDOBA: 800 PERSONAS AISLADAS E INVESTIGAN SI ES ÓMICRON

El ministro de Salud provincial, Diego Cardozo, formuló declaraciones a medios locales en las que sostuvo que "solo falta la certificación del Instituto Malbrán, pero hemos secuenciado en nuestro Laboratorio Central las 90 muestras de los casos positivos y no son Delta, no son Manaos, no son Lambda y las características del genoma nos permite decir que son compatibles con la variante Ómicron”.

“Nos asusta. En cuestión de horas, hemos tenido 90 casos", agregó el funcionario, remarcó que "es impresionante la velocidad de transmisión de esta variante, no la habíamos visto con Delta”, y recordó que “hay stock suficiente de vacunas” para aquellos que no iniciaron su esquema o para que lo completen quienes deban.