VERANO 2022: EN SALTA NO ES NECESARIO EL PCR NEGATIVO

El Gobierno sugiere descargarla y mantenerla actualizada. Además, se lo puede solicitar haciendo click acá: Certificado de Turismo

En tanto, para descargar el carnet de vacunación, se debe acceder a la aplicación Mi Argentina

SALTA

Certificado Turismo: Sí, lo recibís en 3 horas

¿Pide certificado COVID-19 negativo?: No

¿Pide seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria?: No

¿Hay otras restricciones de ingreso?: No

Los requisitos para vacacionar en cada provincia del país, según la información que brinda el sitio de turismo del Gobierno nacional..

JUJUY

¿Debés sacar el Certificado Turismo?: Sí, lo recibís en 3 horas

¿Pide certificado COVID-19 negativo?: No

¿Pide seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria?: No

¿Hay otras restricciones de ingreso?: No

TUCUMÁN

¿Debés sacar el Certificado Turismo?: Sí

¿Pide certificado COVID-19 negativo?: Solo en algunos casos

¿Pide seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria?: No

¿Hay otras restricciones de ingreso?: Sí. Para más información: www.argentina.gob.ar/circular/turismo/tucuman

CATAMARCA

¿Debés sacar el Certificado Turismo?: No

¿Pide certificado COVID-19 negativo?: No

¿Pide seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria?: No

¿Hay otras restricciones de ingreso?: No

LA RIOJA

¿Debés sacar el Certificado Turismo?: Sí, lo recibís en 3 horas

¿Pide certificado COVID-19 negativo?: Solo en algunos casos - Para más información: www.argentina.gob.ar/circular/turismo/la-rioja

¿Pide seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria?: No

¿Hay otras restricciones de ingreso?: No

FORMOSA

¿Debés sacar el Certificado Turismo?: No

¿Pide certificado COVID-19 negativo?: Sí, hay excepciones. Para más información: www.argentina.gob.ar/circular/turismo/formosa

¿Pide seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria?: No

¿Hay otras restricciones de ingreso?: No

SANTIAGO DEL ESTERO

¿Debés sacar el Certificado Turismo?: No

¿Pide certificado COVID-19 negativo?: No

¿Pide seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria?: No

¿Hay otras restricciones de ingreso?: No

CHACO

¿Debés sacar el Certificado Turismo?: No

¿Pide certificado COVID-19 negativo?: Pasaporte Chaco

¿Pide seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria?: No

¿Hay otras restricciones de ingreso?: Sí - Solicitar el Pasaporte Chaco. Para más información: www.argentina.gob.ar/circular/turismo/chaco

CORRIENTES

¿Debés sacar el Certificado Turismo?: No

¿Pide certificado COVID-19 negativo?: Sí. Para más información: https://www.argentina.gob.ar/circular/turismo/corrientes

¿Pide seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria?: No

¿Hay otras restricciones de ingreso?: No

MISIONES

¿Debés sacar el Certificado Turismo?: Sí

¿Pide certificado COVID-19 negativo?: No

¿Pide seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria?: No

¿Hay otras restricciones de ingreso?: Sí - Descargar la app "Misiones Digital" - Más información: www.argentina.gob.ar/circular/turismo/misiones

SAN JUAN

¿Debés sacar el Certificado Turismo?: No

¿Pide certificado COVID-19 negativo?: No

¿Pide seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria?: No

¿Hay otras restricciones de ingreso?: No

MENDOZA

¿Debés sacar el Certificado Turismo?: Sí, lo recibís en 3 horas

¿Pide certificado COVID-19 negativo?: No

¿Pide seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria?: No

¿Hay otras restricciones de ingreso?: No

CÓRDOBA

¿Debés sacar el Certificado Turismo?: Sí, lo recibís en 24 horas

¿Pide certificado COVID-19 negativo?: No

¿Pide seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria?: No

¿Hay otras restricciones de ingreso?: No

SANTA FE

¿Debés sacar el Certificado Turismo?: Sí, lo recibís en 3 horas

¿Pide certificado COVID-19 negativo?: No

¿Pide seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria?: No

¿Hay otras restricciones de ingreso?: No

ENTRE RÍOS

¿Debés sacar el Certificado Turismo?: Sí, lo recibís en 48 horas

¿Pide certificado COVID-19 negativo?: No

¿Pide seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria?: No

¿Hay otras restricciones de ingreso?: No

SAN LUIS

¿Debés sacar el Certificado Turismo?: Sí, lo recibís en 3 horas

¿Pide certificado COVID-19 negativo?: No

¿Pide seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria?: No

¿Hay otras restricciones de ingreso?: No

CIUDAD DE BUENOS AIRES

¿Debés sacar el Certificado Turismo?: No

¿Pide certificado COVID-19 negativo?: No

¿Pide seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria?: No

¿Hay otras restricciones de ingreso?: No

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

¿Debés sacar el Certificado Turismo?: Sí

¿Pide certificado COVID-19 negativo?: No

¿Pide seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria?: No

¿Hay otras restricciones de ingreso?: No

NEUQUÉN

¿Debés sacar el Certificado Turismo?: Sí

¿Pide certificado COVID-19 negativo?: No

¿Pide seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria?: No

¿Hay otras restricciones de ingreso?: Sí - Chequealas en "Conocé Más" - Más información: www.argentina.gob.ar/circular/turismo/neuquen

RÍO NEGRO

¿Debés sacar el Certificado Turismo?: Opcional

¿Pide certificado COVID-19 negativo?: No

¿Pide seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria?: Opcional

¿Hay otras restricciones de ingreso?: Sí - Descargar la app "Circulación RN" - Más información: www.argentina.gob.ar/circular/turismo/rio-negro

CHUBUT

¿Debés sacar el Certificado Turismo?: Sí

¿Pide certificado COVID-19 negativo?: No

¿Pide seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria?: No

¿Hay otras restricciones de ingreso?: No

SANTA CRUZ

¿Debés sacar el Certificado Turismo?: No

¿Pide certificado COVID-19 negativo?: Sí - Más información: www.argentina.gob.ar/circular/turismo/santa-cruz

¿Pide seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria?: No

¿Hay otras restricciones de ingreso?: No

TIERRA DEL FUEGO

¿Debés sacar el Certificado Turismo?: No

¿Pide certificado COVID-19 negativo?: No

¿Pide seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria?: No

¿Hay otras restricciones de ingreso?: No