HIGUAÍN DESCARTÓ UN POSIBLE REGRESO A RIVER

Gonzalo Higuain está cómodo en el fútbol de Estados Unidos pero por su cariño y su relación con River, la posibilidad de un regreso al club que lo vio nacer siempre está latente en la mente de los hinchas, aunque en los hechos está muy lejos de que pase.

Hace algunas semanas empezó a correr el rumor de que el Pipa podría recibir un ofrecimiento del Millonario, algo que rápidamente quedó en la nada y ahora el propio delantero se encargó de descartar.

Con contrato hasta diciembre de 2022 en Inter Miami, el ex atacante de la Selección Argentina eliminó la posibilidad de regresar a la Argentina para jugar al fútbol: "Mi cabeza está proyectada acá en Estado Unidos, en cumplir mi contrato en Inter de Miami. No hay ninguna posibilidad de que me vuelva a meter en la burbuja de la presión y no poder salir a la calle. Estoy en paz", expresó en diálogo con el programa F90.

Quedó claro que el Pipa no piensa en volver a vestir la banda roja en el corto plazo, no por River en sí, sino por la calidad de vida y la tranquilidad que tiene en el país norteamericano. Lógicamente, muchos hinchas todavía anhelan su vuelta, pero pasan los meses y es cada vez más complicado que pueda darse el reencuentro entre exitoso delantero y River.