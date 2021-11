SERGIO AGÜERO PODRIA DEJAR EL FÚTBOL

“Si me dicen que no puedo seguir, no sigo más” fue la frase contundente del delantero que deja abierto un interrogante.

Horas después de que Radio Catalunya informara que Sergio Agüero podría dejar el fútbol por una afección cardíaca, el delantero del Barcelona publicó un mensaje en su cuenta de Twitter para transmitir tranquilidad: "Les cuento que estoy siguiendo las indicaciones de los médicos del club, haciendo pruebas y tratamiento y ver mi evolución en el plazo de los 90 días".

Tras ese mensaje, la periodista Pía Show, durante el programa Los ángeles de la mañana (El Trece), dio detalles de los mensajes por chat que intercambió con el Kun: "Estoy bien, bien... Los rumores son terribles", arrancó en relación a la data recabada por la periodista Marta Carreras, quien aseguró que su arritmia no sería benigna o, al menos, no sería compatible con la práctica deportiva profesional.

Por último, dejó una frase contundente que deja abierto un interrogante que en lo inmediato no se va a develar: "La otra semana o la siguiente veré lo que se hace, según lo que me digan. Si me dicen que no puedo seguir más, no seguiré más. Pero tengo que esperar las pruebas y resultados".

El último comunicado del Barcelona

"El jugador sido sometido a un procedimiento diagnóstico y terapéutico a cargo del doctor Josep Brugada. Es baja y durante los próximos tres meses se evaluará la efectividad del tratamiento para determinar su proceso de recuperación", informó el club el 2 de noviembre. Habrá que esperar para tener más certezas sobre el futuro del goleador, pero todo el mundo del fútbol se unió en un solo hashtag: #FuerzaKun