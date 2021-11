POLICÍA ALCOHOLIZADA FINGIÓ UN ABUSO SEXUAL PARA NO SER DETENIDA

La agente de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires Lorena Centurión fue finalmente separada de su cargo, al igual que su acompañante Nelson Guzmán, su pareja y también agente de la misma fuerza.

El hecho ocurrió el sábado pasado a las 06.00 cuando Centurión y Guzmán tomaron a contramano el Acceso Norte y llegaron al peaje de Boulogne, en la zona norte del Gran Buenos Aires.

Allí la policía bonaerense detuvo el automóvil y procedió a identificar a los ocupantes. La sorpresa fue entonces mayor cuando se dieron cuenta de que estaban ante dos policías de la Ciudad de Buenos Aires, alcoholizados y con sus armas reglamentarias en el vehículo, reportó Telenoche.

La mujer entonces se bajó del auto y comenzó a amenazar a sus colegas de la policía bonaerenses con denunciarlos por abuso sexual si no la dejaban pasar con su automóvil.

Visiblemente fuera de sus cabales por el alcohol, Centurión amenazó: “Quién gana, yo gané. Hago una denuncia porque ustedes me acosaron a mi. Saben que pum listo me chupa un huevo. O me dejan pasar el auto o hago denuncia judicial. Listo ustedes se van conmigo”, indicó.

Entonces Centurión llamó a su jefe y comenzó a fingir una situación de abuso. “Mirá como estoy, el pantalón todo bajo, jefe. Mirá como me hicieron. Quisieron abusar de mi”, exclamó entre llantos y gritos falsos.

Enseguida, la policía se bajó los pantalones y le dijo a su jefe que estaba en el peaje de Ituzaingó, en el Acceso Oeste. El llamado fue hecho a través del teléfono celular de la fuerza, por lo que la jefatura de la policía porteño la rastreó por geolocalización hasta el peaje de Boulogne.