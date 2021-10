SE CONFIRMÓ EL BONO PARA EL MES DE NOVIEMBRE

Aquellos jóvenes de 18 a 24 años que son beneficiarios de las Becas Progresar recibirán un bono de conectividad que se podrá utilizar para solventar gastos de conexión a internet.

Este bono extra de 1000 pesos también está destinado a aquellos que cobran la Beca Progresar Trabajo para la formación profesional, la única línea que todavía admite nuevos inscriptos.

El bono de noviembre se cobra el mismo día que los titulares de la beca reciben la prestación.

Becar Progresar Trabajo inscripción

Los y las estudiantes de cursos de formación laboral pueden inscribirse para recibir una beca de $3.600, hasta el 30 de noviembre. A diferencia de años anteriores, los equipos de conducción validarán el curso declarado por quienes se inscriban: https://becasprogresar.educacion.gob.ar/inicio_progresar_trabajo.php

Incorporaciones al bono de noviembre: cuáles son los requisiros

Ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI.

Ser alumna/o regular de una institución educativa.

Tus ingresos no deben ser superiores a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

No estar inscripto en el Impuesto a las Ganancias.

No tener ningún otro tipo de beca.

No tener título universitario, profesorado o tecnicatura.

El INET (Instituto Nacional de Educación Tecnológica) renueva la oferta de cursos periódicamente. Encontrá los cursos en http://catalogo.inet.edu.ar/buscador-de-titulos-y-certificaciones, pestaña “Nivel”, opción “Formación Profesional”.

Becas Progresar: fecha de cobro del nuevo bono de noviembre

Para conocer cuándo cobras el bono de noviembre y los haberes correspondientes podes consultarlo en el siguiente link: https://servicioswww.anses.gob.ar/dondecobrov2

Estado de mi Solicitud Becas Progresar 2021

Ingresar a la página web de Becas Progresar.

Luego ingresar con el usuario y contraseña.

Ir a estado de mi solicitud.

Allí se podrá ver si está aprobada o pendiente.