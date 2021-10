PAPA FRANCISCO: ”NO SE PUEDE VIVIR DE SUBSIDIOS"

"Varias veces me he referido a la noble vocación del empresario que busca con creatividad producir riqueza y diversificar la producción, haciendo posible al mismo tiempo la generación de puestos de trabajo", planteó el pontífice en su mensaje.

Luego de saludar "el espacio de diálogo" propuesto por "la Fundación Idea y la Unión de trabajadores de la Economía Popular", el Papa argentino destacó el valor del trabajo para la "dignidad".

"Porque no me cansaré de referirme a la dignidad del trabajo. Lo que da dignidad es el trabajo. El que no tiene trabajo, siente que le falta algo, le falta esa dignidad que da propiamente el trabajo, que unge de dignidad", sostuvo Jorge Bergoglio.

En ese marco, criticó interpretaciones sobre sus palabras y afirmó que "algunos me han hecho decir cosas que yo no sostengo: que propongo una vida sin esfuerzo, o que desprecio la cultura del trabajo".

"Imagínense si se puede decir eso de un descendiente de piamonteses, que no vinieron a nuestro país con ganas de ser mantenidos sino con un enorme deseo de arremangarse para construir un futuro para sus familias", respondió.