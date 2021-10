HINCHAS CUERVOS VUELVEN A LA CANCHA EL DOMINGO

La dirigencia de Central Norte trabaja en la organización del partido ante Chaco For Ever y analiza el precio de las entradas que tendría un costo de 600 pesos.

La dirigencia de Central Norte trabaja en la organización del partido ante Chaco For Ever y analiza el precio de las entradas que tendría un costo de 600 pesos. En conferencia de prensa el jefe de gabinete Juan Manzur acompañado por los ministros Matías Lammens, Aníbal Fernández y Carla Vizzotti, confirmaron el regreso de los hinchas a los estadios. El aforo será del 50% de la capacidad del estadio. "El DNU no hace distinciones de categorías. Están incluidos el ascenso y los torneos federales" fueron, en resumen, las últimas palabras de Matías Lammens en la conferencia de prensa lo que dejó todo claro: el fútbol volverá a tener público en las tribunas en todas las divisionales a partir de este fin de semana. Desde la institución espera la notificación de Consejo Federal, para definir el monto de la entrada y la confirmación de contar con socios y público en general.