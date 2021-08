LA VACUNA DE PFIZER CONTRA EL CORONAVIRUS RECIBIÓ "LA APROBACIÓN TOTAL"

Esta situación ayudará a reforzar la confianza en la campaña de vacunación y podría ahuyentar los temores de quienes rechazaban aplicarse esta dosis al argumentar que solo tenía una aprobación de emergencia.

La aprobación total de las dosis de Pfizer allanaría el camino para que organizaciones públicas y privadas de los Estados Unidos puedan exigir su aplicación, por ejemplo, a estudiantes o trabajadores. Las dosis de Pfizer están aprobadas para su uso pediátrico en adolescentes de 12 a 17 años. Se trata de otra de las ventajas competitivas de este suero.

Se generan aún más expectativas en la Argentina ya que el país firmó un acuerdo vinculante con Pfizer por 20 millones de dosis de vacunas para 2021, tal como anunció a finales de junio la ministra de Salud de la Nación Carla Vizzotti.

Sin embargo, trascendió por fuentes oficiales, que el Ministerio de Salud de la Nación aún no selló el tramo final del convenio en el que se establecen cuestiones logísticas como lugares de entrega y conservación de las vacunas, además de las formas de pago de las dosis. Estas cuestiones todavía no se definieron por lo que no es posible saber cuándo llegarán estos sueros. Las autoridades trabajan para que los lotes se entreguen antes de fin de año.