LLEGARÁN A SALTA MÁS DE 11 MIL DOSIS DEL SEGUNDO COMPONENTE DE SPUTNIK V

El Ministerio de Salud Pública de Salta recibirá mañana una nueva partida de vacunas contra el COVID-19 enviadas por el Gobierno nacional. Estamos hablando de 11.400 dosis del primer componente y 11.400 del segundo, ambas del biológico ruso Sputnik V.

“Serán distribuidas –desde mañana- en las diferentes áreas operativas de la provincia. La vacunación del segundo componente estará destinada a aquellas personas que recibieron la primera dosis entre febrero y la primera quincena de marzo, con el turno otorgado por la web”, dijo Adriana Jure, jefa del programa de Inmunizaciones.

También explicó que se inoculará al personal de salud con alta exposición al virus, que aún no pudo completar el esquema. Como así también las personas que están próximas a cumplir 90 días desde la aplicación del primer componente, deben saber que el efecto no se pierde ni se corta, porque la vacuna no se vence en el organismo.

“La primera dosis registra un porcentaje elevado de inmunidad en el cuerpo”, afirmó Adriana Jure; quien además expresó que, para recibir el segundo componente, el tiempo diferido varía acorde a la marca de la vacuna:

* Sinopharm: 30 días, como mínimo.

* AstraZeneca: 60 días, como mínimo.

*Sputnik V: 90 días, como mínimo.

El secretario de Modernización del Estado, Martín Güemes, dijo que “es muy positivo seguir avanzando con la campaña de vacunación COVID-19. A partir de mañana se empezarán a otorgar los turnos para recibir el segundo componente de la Sputnik V”. Así manifestó que se continuará con esa tarea la próxima semana, ya que está previsto el arribo de más vacunas al país.

Y con respecto a los turnos, para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna rusa, las personas no deberán sacar uno, sino que tendrán que ingresar al sitio web vacunate.salta.gob.ar y seleccionar la pestaña situada en el margen superior “Turnos”, para posteriormente elegir la opción “segunda dosis”.

Luego de indicar la marca de vacuna aplicada y los últimos seis números del DNI, se podrá ver la fecha, lugar y horario asignado. Se recuerda que la disponibilidad de las vacunas depende de las partidas que envíe el Gobierno nacional.

A continuación el turno será notificado por mensaje de texto, WhatsApp o mail, a donde se informará los datos para asistir a darse la primera dosis.