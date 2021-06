ARGENTINA TIENE PLANTEL PARA LA COPA AMÉRICA

Liones Scaloni ya entregó la lista de la Selección Argentina para la Copa América y Conmebol la hizo oficial de manera pública quiénes serán los futbolistas argentinos en el certamen continental que se disputará en Brasil, entre el domingo y el 10 de julio. De todas formas, desde la AFA aguardan: aún no la publicaron por su cuenta y analizan una modificación a último momento...

SELECCIÓN ARGENTINA: LOS QUE YA ESTARÍAN CONFIRMADOS PARA LA COPA AMÉRICA

ARQUEROS

Franco Armani

Emiliano Martínez

Agustín Marchesín

Juan Musso

DEFENSORES

Gonzalo Montiel

Nahuel Molina Lucero

Cristian Romero

Nicolás Otamendi

Lucas Martínez Quarta

Germán Pezzella

Lisandro Martínez

Nicolás Tagliafico

MEDIOCAMPISTAS

Marcos Acuña

Rodrigo De Paul

Leandro Paredes

Giovani Lo Celso

Exequiel Palacios

Guido Rodríguez

Nicolás Domínguez

Alejandro Gómez

DELANTEROS

Lionel Messi

Lautaro Martínez

Nicolás González

Sergio Agüero

Ángel Correa

Ángel Di María

Joaquín Correa

Lucas Alario



SELECCIÓN ARGENTINA: LOS QUE SE QUEDARON FUERA DE LA COPA AMÉRICA

Juan Foyth

José Luis Palomino

Emiliano Buendia

Lucas Ocampos



Desde la AFA aún no hicieron oficial la lista, a pesar de que ya se venció el plazo. La dirigencia espera por los resultados de los estudios que se hizo Lucas Alario por su lesión en el tendón del muslo derecho. El delantero está en la lista que difundió Conmebol. En caso de que los resultados no sean favorables, la idea de AFA es solicitar que lo reemplace Julián Álvarez. Según el artículo 28 del reglamento de la Copa América, se permitirá la sustitución de un jugador "hasta 24 horas antes del primer partido de su selección, mediante la aprobación de la Comisión Médica de la Conmebol". Incluso "el jugador o los jugadores sustitutos no necesariamente debe seleccionarse de la Lista Provisional", como es el caso del atacante de River (quien no está en la nómina preliminar de 50 futbolistas para el torneo).

EL ITINERARIO DE LA SELECCIÓN ARGENTINA EN LA COPA AMÉRICA

La delegación nacional viajará el domingo por la tarde rumbo a Río de Janeiro, luego de la práctica matutina y el almuerzo. El debut en la Copa América será ante Chile, el lunes a las 18 el estadio Nilton Santos: después del partido se dirigirán directo al aeropuerto para volar de regreso y seguir concentrados.

El martes, miércoles y jueves habrá prácticas en el predio que la AFA tiene en Ezeiza, pero ese último día partirá a Brasilia a esperar su segunda presentación. El rival será Uruguay, el viernes a las 21, y allí se quedarán para el choque con Paraguay, que será el lunes a la misma hora y en ese estadio.

Después del último partido, la delegación nacional regresará a la Argentina, porque en la cuarta jornada tendrá fecha libre. Así podrá trabajar durante una semana entrera antes del último escollo de la primera fase que será frente a Bolivia, el lunes 28 a las 21 en el estadio Arena Pantanal de Cuiabá.