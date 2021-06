"NO TENGO NADA MÁS PARA DAR"

“No es una despedida con esta camiseta, sino un hasta pronto porque siempre estaré para el hincha y el pueblo “Xeneize””, indicó.

"Me voy pleno con esta decisión. No tengo más nada para darle", dijo el delantero, de 37 años, en el salón Filiberto de La Bombonera

“Estoy lleno, pleno con la decisión, porque no tengo más nada para dar. Como jugador lo di todo y por eso estoy feliz. Ahora Boca siempre me necesitó al 120 por ciento y no estoy preparado para darle eso”, reconoció.

"Con la decisión que tomo estoy feliz, no es fácil la decisión. Es uno de los días más tristes de mi vida, pero es la decisión que siento mejor", aseguró.

Tevez y el retiro del fútbol

"Hoy digo que sí y en tres meses tal vez tenga ganas de jugar, pero no en Boca, porque mentalmente tenes que estar 120 en esta institución y no lo volveré a estar", afirmó.