MARCOS ROJO SE DESGARRÓ NUEVAMENTE Y SE PERDERÁ PARTIDOS DECISIVOS PARA BOCA

El defensor no tendrá la posibilidad de jugar ante Barcelona de Guayaquil por Copa Libertadores ni tampoco estará presente en la definición de la Copa de la Liga Profesional.

Llegaron las malas noticias para el equivo de Boca con la noticia de que el defensor Marcos Rojo sufrió un desgarro en el aductor izquierdo y se perderá los últimos encuentros del semestre, en los que el Xeneize buscará sellar su clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores y conquistar la Copa de la Liga Profesional del fútbol argentino.

Boca informó a través de sus redes sociales: “Marcos Rojo: lesión muscular en el aductor izquierdo”.

De esta manera, Miguel Russo no podrá contar con el ex Estudiantes de La Plata y Manchester United para el encuentro de este miércoles ante The Strongest de Bolivia, por la quinta fecha de la Libertadores. Se trata de un duelo determinante, ya que el elenco argentino necesita ganar para avanzar a la próxima instancia de la competencia.

Tampoco podrá utilizarlo frente a Racing, por las semifinales de la Copa de la Liga Profesional, y en una hipotética final de este certamen. Finalmente, Rojo es una baja importante ante una posible convocatoria de la Selección argentina con vistas a la Copa América.

El primer semestre del defensor de 31 años en Boca, está muy lejano de ser el que había soñado cuando llegó al club a principios de 2021: ya sufrió tres lesiones musculares de importancia, mientras que también estuvo dos semanas fuera de las canchas tras contagiarse de coronavirus.

Por otra parte, el Xeneize confirmó que los hisopados que le realizaron este lunes al plantel arrojaron resultados negativos en su totalidad. Esto llevó tranquilidad luego de que se cumpliera una semana del Superclásico frente a un azotado River por un brote de coronavirus. El único jugador contagiado es Cristian Medina, que está descartado para el duelo de Libertadores ante The Strongest.