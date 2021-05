FALLECIÓ EL FAMOSO CABULERO “BRUJO MANUEL” POR COVID-19

Manuel Valdez, conocido como el "Brujo Manuel" y con vínculo estrecho con distintos equipos del fútbol argentino, falleció hoy a los 60 años de edad luego de estar internado con un cuadro de coronavirus desde semanas atrás en el Hospital Larrain de Berisso.

Manuel, que atendía a cientos de platenses y personas que llegaban de diferentes puntos del territorio bonaerense en su casa en la localidad de Gorina, era paciente de riesgo, ya que tenía un cuadro agudo de diabetes que se le complicó al contagiarse de coronavirus.

Se hizo conocido por sus "ayudas" con el plantel de Estudiantes durante la Copa Libertadores de 2009. Luego también fue llevado a Independiente durante el ciclo de Ariel Holan y se lo supo ver en partidos de la Selección Argentina.

Estuvo cerca del plantel de San Lorenzo que ganó la Copa Libertadores y hace años se lo vio varias veces en el predio de Gimnasia, llevado por un dirigente que creía en sus dotes.

En una de las pocas declaraciones periodísticas que concedió confesó: "Es un don que tengo de chiquito y viene de familia. Mi abuela tenía el mismo don. No cobro por mis trabajos, la plata no me interesa. Hago sanaciones porque me sale del alma. Aunque por supuesto que no todo tiene cura. Hay cosas que son irreversibles. Y cuando las veo lo digo".