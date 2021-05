VELADA BOXISTICA EN EL CLUB SAN MARTIN

La cartelera para esta noche será: en 52 kilos, Gastón Vilte vs. Francisco Delgado y Matías “Chuncho” Maita vs. Sahid “El Príncipe” Núñez; en 60 kilos, Exequiel Moyano vs. Roberto Cuellar; en 69 kilos, Jesús “Chumbo” Sánchez vs. Nahuel “Michi” Girón.



En 75 kilos, Guillermo “Gladiador” Tartalos vs. Sahid Montañez; en 64 kilos, Mauricio “La Máquina” Rodríguez vs. Walter “Roky” Lesser; en 69 kilos, Joel “El Rebenque” Salva vs. Daniel “El Terrible” Artaza; y Maximiliano “Monzón” Vera vs. Cristian “El Tanque” Quiroga.



Todos los amateurs representan a las Escuelas Municipales de nuestra ciudad. La organización corre por cuenta de José “Pilo” Yañes y Darío Córdoba. La velada será televisada por Canal 10.