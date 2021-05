VECINOS DE B° LOS PARAISOS SE MOVILIZAN POR SEGURIDAD Y SERVICIOS DE RESIDUOS

Distintas problemáticas atraviesan y sufren los cohabitantes de uno de los barrios más populares del departamento Cerrillos. Hace varios meses que la zona se encuentra desconectada de los principales centros urbanos, por lo que la llegada de los servicios básicos esenciales al barrio no tienen una solución.

Principales referentes de la barriada se reunieron, en las primeras horas del anochecer, en reclamo de la ausencia de patrulleros y de móviles policiales en el recorrido de las zonas aledañas a Los Paraísos, a consecuencia de la creciente ola de robos que diversos vecinos sufren a diario.

Como así también, el mal funcionamiento y desague de las pocas cloacas que se proveen en los alrededores de las principales avenidas de la comuna, junto con el escaso servicio luminario, la acumulación incesante de residuos desde hace años y el sorpresivo estado de las calles, caracterizadas por el daño que genera en los vehículos que transitan por las mismas, conformaron el “corazón” de las protestas pacíficas que se llevaron adelante en una de las avenidas, en contra de las promesas de la intendenta del municipio, la Dra. Yolanda Vega, cuando se encontraba en campaña política desde fines del 2019, cuando fue reelegida en su mandato.

Si bien se pactaron reuniones con la comunidad vecinal por parte de algunas autoridades y secretarías municipales, dependientes de la zona, el avance en las conversaciones y en el diálogo por culminar con el cumplimiento de las principales necesidades no ha llegado a buen puerto. Según los testimonios de los residentes, coincidieron, en testimonios para TODO SALTA NOTICIAS, que “hay falta de organización y de gestión en los servicios, a tal punto que constituye uno de los barrios más olvidados”. Además, denunciaron que, de acuerdo a lo dicho extraoficialmente por la funcionaria, “el barrio no pertenece al municipio de Cerrillos, por lo que su administración no es correspondida en dicho caso”.

Los cohabitantes de la barriada expresaron sus preocupaciones, a tal punto que solicitan la presencia de Vega para el otorgamiento de una solución eficaz y viable para determinar el fin de los problemas estructurales que atraviesan cientos de familias, entre otros malestares, por la solicitud y la usurpación de terrenos privados y fiscales en los últimos meses.

Fuentes oficiales circunscribieron la factibilidad de realizar y de pactar una nueva reunión para el próximo mes de junio, pero no determinaron el día ni la hora exacta para la asamblea no solamente entre los vecinos de Los Paraísos, sino también de la zona de Las Tunas y Los Pínares, comunidades colindantes a la ruta provincial N° 86.