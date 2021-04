ESTRENO DE UNA NUEVA “CHARLA EN EL PROVINCIAL”

El día miércoles 21, se estrenará la entrevista a Diego Rodríguez, entrenador de los Pumitas Seven y único salteño ganador de la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Se podrá observar en el canal de YouTube oficial de la Secretaría de Cultura de la Provincia: Cultura Salta, y la página web de Revista Salvador (www.revistasalvador.com.ar), con un estreno nuevo todos los miércoles. La señal de Somos Salta, por su parte, estrenará una nueva entrega de entrevistas todos los martes por la noche.

Charlas en el Provincial” es un ciclo de 24 entrevistas virtuales, grabadas en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia, que dan a conocer la trayectoria y la historia de personas que se destacan por su labor en nuestra provincia. Proyecto que surgió en pleno cuarentena, y llevado adelante por los periodistas Julio Frías y Eduardo Huaity González , en coproducción con la Secretaría de Cultura de la Provincia, el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia y Revista “Salvador”.

Esta seguidilla de encuentros propone conocer más sobre quienes elevan el nombre de Salta en el país y el mundo, en diferentes disciplinas. Muchos de ellos nacieron en Salta y otros eligieron nuestra tierra para desarrollar su actividad.

El ciclo continuará con entrevistas a:

- Heber Artaza (Artista visual y profesor de artes visuales)

- Ernesto Bisceglia (Periodista, escritor, docente)

- Daniel Campos (Profesor y concertista de piano salteño, radicado en Francia)

- Alejandra Cardona (Lic. En Relaciones Internacionales, especialista en temas de minería y Directora de MINT – Mining Inteligence)

- Feli Colina (Cantautora salteña, ganadora del concurso “Camino a Abbey Road”, ternada al Premio Gardel 2020 por Mejor Álbum Conceptual)

- Marcelo Córdova (secretario de deportes, empresario bodeguero)

- Kimón Demitrópulos (periodista, empresario de medios)

- Orlando “Petaco” Domínguez (Ingeniero, docente universitario, ex jugador de rugby parapléjico)

- Diego Granda (periodista, miembro de FOPEA – Foro de Periodismo Argentino)

- Marcela Jesús (Periodista, directora y conductora de “De buena fuente”)

- Mario Katz (Comerciante)

- Oscar Lajad (Bailarín, cantante, actor, protagonista del multipremiado espactáculo Tango Corrupto)

- Rodrigo Martearena Benavente (enólogo, dueño de la primera bodega en Salta Capital)

- José Muñoz (Periodista político, especializado en relaciones institucionales)

- Antonio Oieni (Periodista de investigación de diario El Tribuno)

- Daniel Paganetti (Abogado, especialista en defensa del consumidor)

- Milagros Patrón Costas (Secretaria de Asuntos Agrarios de la Pcia. De Salta)

- Álvaro Pérez (CEO de Finex, asesoramiento para PyMes y grandes empresas)

- Néstor Salvador Quintana (periodista y ex profesor de la UCaSal)

- Daniel Salmoral (Periodista)

- Sabrina Sansone (bailarina, profesora de danza, secretaria de cultura)

- Álvaro Ulloa (abogado, ex titular de la Defensoría del Pueblo en Salta, fundador del PPS – Partido Propuesta Salteña)

- Maximiliano Witte (Gastronómico, dueño de La Casona del Molino)