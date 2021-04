EL HORARIO CORRIDO EN COMERCIOS, POTENCIA LAS VENTAS

A partir del relevamiento realizado por el Centro de Estudios Pensamos Río Cuarto, la concejala Yanina Moreno Zamanillo presentará esta semana la iniciativa que,en principio, contaría con el respaldo de gran parte de los comerciantes.

En diálogo con Puntal, Lucas Gil, coordinador del mencionado Centro de Estudios, confiesa que el resultado sobre la alta consideración del horario corrido fue una de las sorpresas de la encuesta. Y, en cuanto a la negativa, dice que no encontraron “un fundamento fuerte sino más bien una creencia”.

“Nosotros partíamos de algunos mitos que hay en Río Cuarto, como que peatonalización y horario corrido no son para esta ciudad oque es una ciudad chica, cuestiones que están en el imaginario colectivo. Decidimos someterlo aprueba y encuestamos a unos cien comercios del microcentro y bulevard Roca”, detalla.

Así, el 54% de los dueños de los locales dijo que apoyaría un proyecto que impulse un horario continuado, mientras que la adhesión de los empleados fue del 85%.

“Esto nos da fundamentación para armar un proyecto de ordenanza. Podría tener muchas ventajas, algunas de las más significativas son la eficientización del transporte público, como así también del consumo energético de los comercios. Sería un cambio en la calidad de vida sobre todo delos empleados y, además, vemos que potenciaría las ventas”, comenta Moreno Zamanillo.

Y agrega que “son proyectos mucho más realistas que los que acostumbra la política sin diagnosticar o sin preguntar a los propios actores de la sociedad”.

El alquiler y una posible cuarentena, los dolores de cabeza

Otra de las conclusiones del informe fue que casi el 85% de los comercios alquila y 2 de cada 3 dicen que el monto del mismo es caro o muy caro. Además, conseguir un alquiler menor a 20 mil pesos resulta casi imposible en Río Cuarto. Apenas 2 de cada 10 locales están por debajo de los 20 mil.

Es por esto que el 40% afirma que el alquiler es el aspecto más difícil de soportar, seguido de los impuestos y los servicios.

Sin embargo, el 75% de los consultados es optimista, ya que creen que su empresa sobrevivirá y se mantendrá en el tiempo. Tan sólo el 7% piensa que no y cerca del 18% no sabe o no contesta sobre la expectativa que tienen.

Otro de los grandes temores pasa por la segunda ola de coronavirus. El 78% de los negocios está preocupado por la posibilidad de un nuevo cierre de actividades. Y a la hora de hablar de estrategias que utilizarían en ese hipotético escenario mencionan la venta online, los envíos, potenciar las redes sociales, pero varias respuestas indicaron que se verían obligados a cerrar directamente.

En cuanto a uno de los temas que suele surgir con mayor fuerza a fin de año, desde el Centro de Estudios también consultaron sobre la peatonalización, la cual fue vista con buenos ojos por el 56%, mientras que un 25% respondió que no potenciaría las ventas. De todas maneras, si se presentara un proyecto de peatonalización de las calles del microcentro, el 72% dijo que lo apoyaría. El 18% votó que no y argumentó que no favorecería el acceso de los ciudadanos.

Por último, casi el 65% de los encuestados aseguró que el bulevard Roca es una zona en desarrollo de la ciudad y quienes contestaron que no citaron cuestiones como la desactualización o un estado de estancamiento.

“Pensábamos que no estaba tan valorizado el bulevard, pero fue otra sorpresa. Para poder desarrollarlo dicen que debería tener más iluminación, seguridad y surgió mucho el poder transformarlo en un polo financiero, con instalación de bancos, rapipagos y en un polo gastronómico, es decir, piensan que es una zona para que estén los bares y restaurantes”