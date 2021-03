BECAS PROGRESAR TRABAJO 2021

En todo el país los Centros de Formación Profesional brindan cursos sobre diferentes temáticas y oficios: Textil, Energía, Turismo, Metalurgia, Mecánica Automotriz, Construcciones, Informática, Agropecuario, Estética profesional.

Para conocer los cursos que se realizan en tu localidad y la oferta disponible ingresá a http://catalogo.inet.edu.ar/buscador-de-titulos-y-certificaciones y para anotarte: https://www.argentina.gob.ar/educacion/progresar

Inscripción al Progresar Trabajo

La inscripción estará abierta hasta el 30 de noviembre. Se efectúa a través de la web o a través de la página de Anses.

Se puede descargar la App Progresar +, la que se constituye en una herramienta de comunicación directa con las becarias y los becarios.

Permite no solo la inscripción al programa desde el celular de cada aspirante, sino simplificar trámites y consultas y acceder a información relevante sobre las novedades de manera continua.

Quiénes pueden obtener becas Progresar Trabajo

Progresar Trabajo está destinado a jóvenes argentinos/as de entre 18 y 24 años o con residencia legal en el país no inferior a 2 años.

El límite de edad se extiende hasta 35 años para aquellas personas con hijos/as de hasta 18 años de edad que se encuentren a cargo de un hogar monoparental y hasta 40 años para quienes no posean trabajo formal registrado.

Podrán acceder al curso personas Trans, de Pueblos Indígenas, con discapacidad o refugiadas, no se fija límite etario.

Cuáles son los requisitos

Ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI.

Ser alumna/o regular de una institución educativa.

Tus ingresos y los de tu grupo familiar no deben ser superiores a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Cuánto, cómo y cuándo cobro

El monto es de $3600 por mes. Las cuotas se abonarán según la duración del curso.

Cobrás el 80% mensualmente y el 20% restante al finalizar el curso.

El dinero se deposita en una cuenta bancaria y tendrás una tarjeta de débito para comprar y retirar efectivo.

Una vez aprobada la inscripción, podés consultar en Fecha y lugar de cobro cuándo comenzás a cobrar.